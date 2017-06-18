عضوٌ في مجلس الشعب يحذّر حكومة النظام من مظاهرات الجوع

زيد المحمود: كلنا شركاء

هاجم عضو مجلس الشعب عن مناطق حلب، علي السطوف، حكومة النظام بسبب الغلاء في الأسواق وعدم قدرة المواطن على مواكبته، في ظل عدم قيام الحكومة بأي إجراءات للحد من ذلك، وحذّر من مظاهراتٍ محتملةٍ قد يقوم بها المواطنون، بسبب الجوع.

وأفاد موقع “صاحبة الجلالة” الموالي بأن السطوف قال في كلمةٍ ألقاها أمام رئيس وأعضاء حكومة النظام المجتمعين في مجلس الشعب، إن على حكومة النظام “أن تحسب حسابها من إمكانية ظهور مجموعة أو مجموعات من المواطنين في هذا المكان أو ذاك، ليتظاهروا جوعاً وخوفاً من الجوع”، مطالباً حكومة النظام بـ “النظر بعين الواقعية إلى حياة الناس”.

وأكد السطوف أن على حكومة النظام “إعادة النظر في حياة الناس، على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعمل خلالها”، واصفاً الفقر بأنه “غربة في الوطن”، وأن “الغلاء الموجود في الأسواق أكبر من قدرة المواطن الذي يتراوح دخله الوسطي ما بين /30/ إلى /35/ ألف ليرة سورية”.

وخاطب السطوف حكومة النظام بالقول “نريد أن نطعم أولادنا خبز وبطاطا فقط، ولا نريد أكثر من ذلك”، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب تؤدي إلى تضخم مالي، إلا أن “هناك أساليب ووسائل أخرى من الممكن أن تتبعها الحكومة وهي قادرة على ذلك للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين”.

وكان رئيس حكومة النظام، المهندس عماد خميس، أشار خلال الجلسة ذاتها في جوابه على أسئلة النواب بأن “ما أوردوه حول الغلاء في الأسواق صحيح” معتبراً أن “السبب الدائم لارتفاع الأسعار والغلاء إما الاحتكار أو عدم توفر المادة”، موضحاً أن الضابطة التموينية تقوم بمعالجة الاحتكار، وبالنسبة للأسعار فإن الحل يتمثل إما بتكثيف الإنتاج أو الاستيراد.