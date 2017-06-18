الشرطة الألمانية تفرّق مظاهرةً لمناصري (العمال الكردستاني) في برلين

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فرّقت الشرطة الألمانية، أمس السبت 17 حزيران/يونيو، مظاهرةً لمناصري حزب العمال الكردستاني (PKK) في العاصمة برلين.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن مناصري حزب العمال الكردستاني تظاهروا احتجاجاً على قرار السلطات الألمانية بمنع رفع أعلام حزب العمال الكردستاني وصور قائده عبد الله أوجلان المعتقل في تركيا منذ عام 1999، فضلاً عن 33 شعاراً ورمزاً تمثل الحزب في جميع الولايات الألمانية.

ونشر ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر فيه تفريق الشرطة الألمانية للمظاهرة واعتقالها عدداً من المتظاهرين، وصوراً لبعض المتظاهرين بعد تعرضهم لكدمات.

وجاء قرار حظر رفع صور عبد الله أوجلان، و33 شعاراً ورمزاً تمثل حزب العمال الكردستاني في جميع الولايات الألمانية، بعد مذكرة وجهها وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، مؤلفة من خمس صفحات إلى الولايات الاتحادية والسلطات الأمنية للاتحاد في 2 آذار/مارس الماضي.

من جانبها، أوضحت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن القرار حدد صورة أوجلان على خلفية صفراء وخضراء، التي عادة يرفعها أنصار حزب العمال الكردستاني في المظاهرات بألمانيا، كما تضمن تعميم وزارة الداخلية حظر رفع 33 راية وشعار ورمز لحزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة له، ومن بين الشعارات التي تم حظرها راية وحدات حماية الشعب (YPG) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وكانت ألمانيا قد حظرت حزب العمال الكردستاني عام 1993، ومنذ ذلك الحين كانت هناك عدة دعاوى قضائية ضد مؤيدي الحزب الذين تظاهروا رافعين أعلامه وصوراً لزعيمه أوجلان.