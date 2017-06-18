البطاطا بـ3000 والبيضة بـ500.. أسعارٌ جنونيةٌ في أحياء دير الزور المحاصرة

سعيد جودت: كلنا شركاء

شهدت أسعار بعض البضائع، وخاصة المستهلكات الرمضانية، انخفاضاً طفيفاً في أحياء مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشياته، والمحاصرة من قبل تنظيم “داعش”، وذلك مع دخول شهر رمضان، إلا أنها لا تزال توصف بـ “الجهنمية”.

وتناقلت وسائل إعلامٍ مواليةٍ لائحة بأسعار المواد ضمن الأحياء المحاصرة من دير الزور قبل وبعد رمضان، وأفادت صفحة “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” المقربة من النظام، بأن أسعار المواد الغذائية في دير الزور مازالت في تصاعد، وذلك منذ بدء الحصار على أحياء مركز المدينة، ولاسيما الجورة والقصور وهرابش والجفرة.

وبحسب المصدر الموالي، فقد وصل سعر كيلو غرام السمنة قبل رمضان إلى 7000 ليرة والزيت واحد ليتر يباع بـ 3500 ليرة، وقالب الزبدة 200 غرام يباع النباتي منه بسعر 1600 ليرة.

ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 3000 ليرة، والكوسا 3500، والبصل الأخضر 2000 ليرة، والفول الأخضر 1200 ليرة، والخس بـ 600 ليرة للكيلو، أما البصل اليابس فوصل سعره إلى 3500 ليرة للكيلو غرام الواحد، وكيلو غرام السكر بسعر 3200 ليرة، والشاي بـ 12000 ليرة للكيلو غرام الواحد، والبيضة الواحدة فقط سعرها 500 ليرة، وكيلو غرام الحلاوة 7500 ليرة، والدبس الحلو 5000 ليرة، والمربى 750 غرام بسعر 3800 ليرة.

والعدس المجروش وغير المجروش بين 300 إلى 400 ليرة للكيلو، والبرغل 800 ليرة إلى 1000 ليرة، والرز العادي 800 ليرة.

ويباع كغ الحليب 1500 ليرة، و المجفف البودرة يباع 10000 ليرة، والجبنة الغنم 7500 ليرة، أما بالنسبة للمعلبات فيتراوح سعر علبة السردين والطون والجبنة المثلثات بمبلغ 1100 ليرة.

والكاز والمازوت يصل حتى 2000 ليرة لليتر الواحد، ويستخدم المواطنون بطهي الطعام الحطب، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 300 و400 ليرة.

أما المنظفات فتتم صناعة أغلبها محلياً كاللودلين وغيره يباع الكيلو 150 ليرة، أما سعر لوح الصابون فيتراوح سعره ما بين 500 و1200 وذلك حسب النوعية، وظرف منظفات الغسيل صغير الحجم 1400 ليرة.

وبحسب المصدر فقد شهدت هذه الأسعار تحسناً طفيفاً في شهر رمضان المبارك، حيث أصبحت على النحو التالي: اثنان ونصف الكيلو بطاطا ومع 1 كغ تمر بسعر 8000 ليرة، وكيلو الخيار بسعر 2000، والبصل اليابس 3000، والملوخية 1000، والرز العادي 600 ليرة والبرغل الناعم 800 ليرة، والخشن 600 ليرة، والزيت ا كغ بسعر 4000، والسمنة 6000، أما علبة رب البندورة بسعر 5000، والكوسا بين 1500 و2000 ليرة، والجبن العادي بسعر 6000 ليرة، والشلل بسعر 9000، وكيلو فروج بسعر 7300.

ولا تتوفر اللحوم كما لا تتوفر أغذية واحتياجات الأطفال، إضافة إلى عدم توفر الأدوية المطلوبة والمتوفر منها يباع بأسعار جهنمية، بحسب المصدر.