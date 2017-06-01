الهيئة القضائية لـ(أحرار الشام) تعتمد القانون العربي الموحّد في محاكمها

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة، اليوم الأحد (18 حزيران/يونيو)، اعتمادها “القانون العربي الموحد” في محاكمها.

وجاء ذلك في تغريدة لرئيس الهيئة القضائيّة في حركة أحرار الشّام الإسلاميّة، أحمد محمد نجيب، نشرها على حسابه في “تويتر”، قال فيها: “الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة تعتمد القانون العربي الموحّد في محاكمها، سائلين الله التوفيق والسّداد”.

و“القانون العربي الموحد” قانون أنتجته ”جامعة الدولة العربية”، من خلال وزراء العدل العرب الذين استدعوا لذلك لجاناً شرعية قانونية لوضع هذا القانون.

وسبق الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام، محكمة دار العدل في حوران، في اعتمادها “القانون العربي الموحد” في العام 2015، الأمر الذي اعتبرته “جبهة النصرة” حينها مخالفاً للشريعة في عدد من مواده، ويخالف ميثاق تأسيس دار العدل الذي ينص على أن الكتاب والسنة هما المرجع في فض النزاع.

وأصدرت “النصرة” حينها بياناً في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قالت فيه إنها علقت عملها في دار العدل من مدة تقارب الستة أشهر، وسحبت كل قضاتها وعناصر أمنها من المحكمة قبل صدور بيان دار العدل الأخير، وقبل اعتمادها القانون العربي الموحد.

وأشارت إلى أنها لم تستشر في بيان دار العدل ولا تقبل اعتماد هذا القانون، بل هو يخالف ميثاق تأسيس دار العدل الذي ينص على أنّ الكتاب والسنة هما المرجع في فض النزاع.