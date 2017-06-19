د. مروان حجو الرفاعي: الثورة السورية بين الفعل والتشكيك..

د. مروان حجو الرفاعي: كلنا شركاء

ضياع وبحث عن الذات و عن الهوية و تشكيك بالأديان والمعتقدات و الغيبيات و الأقدار و السلوك و قليل قيل من الإيمان مع كثير من النفاق و الدجل والشقاق و استباحة لكل شيء تحريما أو تحليلا باسم الدين أو الحرية أو الثورة أو الخوف من التغيير أو التبعية و استمرار الانغلاق و السلبية ، هذا الحال لما نحن عليه هو نتيجة حتمية لخمسة عقود من الإرهاب الفكري و القهر الاجتماعي و تعليب السلطة المطلقة للحزب الحاكم الأوحد ورجل دين الحاكم الأوحد ومثقف الحاكم الأوحد وبطش عسكري و رجل امن الحاكم الأوحد وتقديس القائد الحاكم الأوحد وتغيب الإرادة والعقل الحر وقتل جوهر الإنسان و الإبداع فيه فكان التشويه لأجيال وأجيال وتقزيم لحركة وطاقة الفرد الإنسان ، فكان لابد لإرادة الثورة السورية المعجزة ان تكسر و تحطم جدران ظلمات ذلك الخوف والقهر وتمنح الإرادة بالحرية والقدرة والاختيار المفقود السليب لنا من جديد فليس الأمر بالسهولة بمكان أن ينقلب الحال من وضع خاطئ ساد عقود واشرب القلوب إلى حال الصحة و اليقين وسلامة السريرة وصلاح الفكر و نقاوة القلب واستقامة السلوك بعد مكوث عقود في مستنقع آثام الحكم الأوحد وسلوك تأصل بالوشاية والخيانة والفساد و الإفساد وأمراض نفسية مزمنة بحاجة لكثير من أساليب التداوي و العلاج.