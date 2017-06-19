غورماز: وقف الديانة التركية ينشئ 80 مسجداً بالمناطق السورية المحررة

رئاسة الشؤون الدينية وفرت فرص عمل لأكثر من 400 عالم دين سوري

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قال محمد غورماز رئيس الشؤون الدينية التركي، إنّ وقف الديانة التركية يعمل على إنشاء 80 مسجدًا في مناطق إعزاز وجرابلس والرعي السورية.

وأوضح غورماز في كلمة له خلال لقائه صحفيين عرب بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد مساء أمس السبت، أنّ رئاسة الشؤون الدينية وفرت فرص عمل لأكثر من 400 عالم دين سوري.

وأضاف غورماز أنّ “تركيا تتعامل مع اللاجئين السوريين الذين أُرغموا على مغادرة بلادهم، وقفًا لمبدأ الأنصار والمهاجرين. مشيرًا أنّ كافة الوافدين إلى تركيا يشعرون بالأمان والاطمئنان فيها”.

وأعرب غورماز عن بالغ حزنه للأحداث الدامية التي تجري في سوريا والعديد من الدول الإسلامية.

وتابع غورماز قائلًا: “نحن كأمة إسلامية خسرنا الكثير في الحرب المستمرة بسوريا، فالآلاف من المدنيين قُتلوا واعتقلوا، وفقد الملايين بيوتهم ومساكنهم، ولجأوا إلى بلدان العالم، ففي تركيا وحدها 3 ملايين سوري”.

وأردف غورماز: “نرغب في الاستفادة من الإمكانات العلمية والخبرات المتوفرة لدى إخوتنا السوريين، لذا قمنا بتوظيف العديد منهم في دور الإفتاء، وفي الجامعات المختلفة”.

كما أشار غورماز إلى أنّ “إدارة الطوارئ والكوارث وجمعية الهلال الأحمر التركيتين، تتسابقان في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أصقاع الأرض. مبينًا أنّ تلك المساعدات وصلت إلى المحتاجين في 117 دولة مختلفة.