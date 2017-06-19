السوريون أكثر من أنشأ شركات أجنبية في تركيا لشهر أيار

كلنا شركاء: ترك برس

أعلن اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا في تقرير أصدره بتاريخ 16 حزيران/ يونيو أن عدد الشركات الجديدة ذات التمويل الأجنبي أو ذات الشريك الأجنبي التي تم تأسيسها في تركيا بلغ 583 لشهر أيار/ مايو الماضي.

وبلغت الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في شهر أيار بشكل مباشر من قبل رجال الأعمال السوريين أو كانوا شركاء فيها 28.8 بالمائة أي ما يعادل 174 شركة.

وأظهر تقرير اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا أن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تأسست في تركيا ارتفع بنسبة 15.12 بالمائة حسب المقارنة السنوية مع نفس الفترة.

وبدأت نحو 6 آلاف و158 شركة جديدة في تركيا ممارسة أعمالها ونشاطها التجاري في تركيا لشهر أيار، حيث انخفض هذا العدد بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل لعام 2017.

وأشارت الأرقام الصادرة عن اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا الى ارتفاع بنسبة 8.2 في شهر أيار في عدد الشركات التي خرجت من قطاع الأعمال حسب المقارنة الشهرية ، حيث بلغ عدد الشركات التي أنهت أعمالها 792 شركة.