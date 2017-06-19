ناشطون سوريون يطلقون حملة لتصحيح أوضاع المخالفين في تركيا

Posted on 2017/06/19Posted in: أخبار دولية

كلنا شركاء: تركيا بالعربي

أطلق ناشطون سوريون اليوم، الأحد 18 حزيران، حملة إلكترونية عبر موقعآفاز، للمطالبة بتصحيح أوضاع السوريين المخالفين تركيا.

وجاء في نص الحملة عبرآفاز، وهو موقع متخصص بحملات المجتمع حول العالم، أنمئات السوريين يعيشون في تركيا بوضع مخالف من دون إقامات سياحية، ولتصحيح أوضاعهم هناك شرط الدخول والخروج”.

وأضاف الناشطونولكن مع فرض تأشيرة الدخول على السوريين إلى تركيا يستحيل بذلك خروجهم منها، لذلك نطالب بالعمل على تصحيح أوضاع المخالفين، بإسقاط شرط الدخول والخروج وإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة على ذلك”.

ويعيش في تركيا نحو 3.2 مليون سوري، يتركز وجود معظمهم في مدن الجنوب (هاتاي، غازي عنتاب، أورفة)، علاوة على كبرى المدن التركية إسطنبول.

لكن كثيرًا منهم لم يحصلوا على إقامات قانونية، في ظل استعاضة أنقرة عن ذلك ببطاقةحماية مؤقتة” (كمليك).

وينظر السوريون في تركيا إلى الـكمليكعلى أنها بطاقة تعريف شخصية محدودة الصلاحيات، لا تخول صاحبها السفر خارج تركيا والعودة إليها، مقارنة بإقامة العمل أو الإقامة السياحية.






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