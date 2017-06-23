خسائر كبيرة للنظام في جوبر وعشرات الغارات على غوطة دمشق

محمد كساح: كلنا شركاء

أمطرت مقاتلات حربية تابعة للنظام بلدات الغوطة الشرقية يوم أمسٍ الأحد بأكثر من 14 غارة جوية في حين اندلع القتال على العديد من جبهات المنطقة حيث يحاول النظام إحراز تقدم في عمق محاور استراتيجية بالقرب من دمشق.

ويحاول النظام الاستفادة من اتفاق التهدئة الذي وُقّع السبت مع الثوار في درعا، لا سيما بعد تقدمه في بلدة حوش الضواهرة القريبة من مدينة دوما خلال الأيام الماضية.

وقال الناشط خالد الرفاعي لـ “كلنا شركاء” إن معارك عنيفة جداً اندلعت فجر الأحد على جبهة عربين منذ ساعات الصباح الأولى في محاولة من قوات النظام اقتحام المدينة لكن الثوار استطاعوا صد هذه المحاولات.

ونوه الرفاعي إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية على كل من حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما وزملكا بالإضافة لقصف مدفعي على كل من عربين وبيت نايم.

* جوبر

في نفس السياق اندلعت مواجهات عنيفة بين الثوار وقوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه حي جوبر الذي يقع على أطراف العاصمة، موقعةً العشرات من عناصر النظام بين قتيل وجريح.

ولفت الرفاعي إلى أن الاشتباكات جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إثر التصدي لمحاولة تقدم قوات النظام للمنطقة.

إلى ذلك، قالت شبكة “مراسل سوري” المعارضة إنها رصدت عددا كبيرا من سيارات الإسعاف العالقة بين حواجز شوارع وسط العاصمة دمشق والتي تنقل المصابين والقتلى من جيش النظام جراء الاشتباكات الجارية على الجبهات في حي جوبر وعين ترما وزملكا وعربين.

وأشارت الشبكة إلى أن سيارات الإسعاف كانت تطلب إفساح الطريق عبر مكبرات الصوت.