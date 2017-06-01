رداَ على تفجير قبر الخميني… إيران تستهدف دير الزور بصواريخ انطلقت من أراضيها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد عن استهداف مدينة دير الزور في سوريا بصواريخ أرض أرض متوسطة المدى، أطلقتها من إيران.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية في إيران إن الهجمات الصاروخية انطلقت من القواعد الصاروخیة للقوة الجوفضائیة للحرس الثوري في محافظتي كرمانشاه وكردستان غربي إیران.

وذكر بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري الإيراني إن الاستهداف كان لمراكز التجمع والإسناد وتفخيخ السيارات “للإرهابيين التكفيريين” في دير الزور بهدف معاقبة “الإرهابيين المجرمين”، مؤكداً أن هذه الهجمات كانت رداً على الهجمات التي نفذها تنظيم “داعش” في إيران الأسبوع الماضي واستهدفت ضريح الخميني ومجلس النواب الإيراني.

وتابع بيان الحرس الإيراني أن رسالة هذه “الخطوة الثورية والعقابية واضحة تماماً”، مضيفاً “فالحرس الثوري بحذر الإرهابيين التكفيريين وحماتهم الإقليميين والدوليين، أنه في حال تكرار الأعمال الخبيثة والشيطانیة ضد الشعب الإيراني، فان الغضب الثوري ولهيب نيران انتقام الحرس الثوري سيطال المنفذين والمسببين ويبعث المجرمين إلى الجحيم”.

في المقابل، قال مراسل “كلنا شركاء” في دير الزور إن استهداف المنطقة كان بالتزامن مع قصفٍ جويٍّ من طيران النظام الحربي الذي استهدف محيط حقل التنك النفطي ببادية أبو حمام والمركز الثقافي ومشفى نوري السعيد وبالقرب من معمل الإسمنت في مدينة الميادين ومحيط حقل العمر النفطي وقرية القورية والمعبر المائي في بلدة العشارة بينما كان لمدينة البوكمال نصيب من القصف الذي استهدف الكورنيش وبلدة الطيبة.

وأضاف مراسلنا إلى عدم توفر أي أنباء عن وجود قتلى أو جرحى سواءً من المدنيين أو من تنظيم “داعش” بسبب صعوبة التواصل بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

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