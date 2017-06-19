ثوار البادية يحبطون تقدماً للنظام من 3 محاور اتجاه (تل مكحول)

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تمكن ثوار البادية أمس الأحد من إيقاف تقدم النظام من ثلاثة محاور باتجاه تل مكحول بريف دمشق الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً هاماً في المنطقة.

وقال “سعيد سيف”، عضو المكتب الإعلامي لقوات أحمد العبدو لـ “كلنا شركاء: ” إن النظام حاول الأحد التقدم نحو تل مكحول من ثلاثة محاور “الأول شرق السويداء باتجاه سد الزلف، والثاني المحطة الحرارية ومطار ضمير، والثالث من العاصمة دمشق باتجاه اوتوستراد دمشق – بغداد”.

وتابع سيف: “النظام حاول التقدم من جميع المحاور بغية السيطرة على التل ولله الحمد استطعنا إيقاف التقدم، رغم الحملة العسكرية المدعومة بالسلاح الجوي الروسي” مشيراً إلى أن تل مكحول ما يزال مع ثوار البادية.

ويعتبر هذا التل مفتاحاً لمنطقة الحماد، وقال سيف إن المسيطر على التل “يحصل على تغطية نارية تصل إلى ما بعد منطقة التيس والبحوث العلمية جنوب شرق المنطقة”.

وتابع في السياق: التل جغرافياً يمتد من منطقة تل دكوة وبير قصب باتجاه جنوب شرق ويبعد عن تل دكوة مسافة ٥٥ كيلومتر، ويفصل عسكريا البادية الشامية عن الوعر الغربي ويؤمن الوصول بسهولة لبئر القصب وتل أصفر.

ونوه المصدر إلى أن النظام حاول اقتحام تل مكحول أمس بقرابة 13 دبابة وسيارات بيك آب مزودة برشاشات بالتزامن مع تنفيذ الطيران الروسي ل 19 طلعة جوية.