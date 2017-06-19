(داعش) يتسلل إلى الشدّادي في الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

تسللت مجموعة من عناصر تنظيم داعش، أمس الأحد، إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة واندلعت مواجهات مع وحدات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) داخل المدينة انتهت بتدخل طائرات التحالف وقصف المنطقة، موقعاً عشرات القتلى في صفوف المدنيين.

وذكرت وكالات كردية أن مجموعة مكونة من نحو 15 عنصراً من التنظيم تسللت إلى داخل مدينة الشدادي، وتمركزت في عدة نقاطٍ داخلها، مشتبكةً مع الميليشيات المسيطرة على المدينة لعدة ساعات، سقط خلالها قتلى من الطرفين.

وانتهت الاشتباكات بتدخل طائرات التحالف وقصف نقاط داعش التي تسلل عناصرها إليها، فيما طال القصف،القرى التي يسيطر عليها التنظيم في الحسكة، موقعاً العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وقال الناشط (سراج الحسكاوي): ” إن طيران التحالف ارتكب مجزرةً ظهر الأحد في قرية العلوة (الجلال) جنوب شرق مدينة الشدادي، قضى على إثرها خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال” .

في السياق، أكدت وكالة أعماق المقربة من التنظيم، مقتل 12 مدنياً من عائلة واحدة في قصف للتحالف الدولي على قرية تل الجاير التي يطلق عليه التنظيم اسم “تل البشاير”.