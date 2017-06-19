تعليقاً على إسقاط طائرة النظام.. قسد: سنردّ بالمثل إن تجدد الهجوم

رزان العمر: كلنا شركاء

قال طلال علي سلو، الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان اليوم الاثنين إن قواتهم “ستستخدم حقها في الدفاع المشروع في الرد على هجمات قوات النظام البعثي” مشدداً على أن النظام يسعى إلى “إجهاض عملية تحرير مدينة الرقة”.

وأضاف سلو “أن قوات النظام عمدت منذ يوم السبت إلى شنّ هجمات واسعة النطاق استخدمت فيها الطائرات والمدفعية والدبابات على المناطق التي حررتها قواتنا خلال معركة تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات غربي الرقة منذ ثلاثة أشهر”.

وحذر الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) النظام من الاستمرار في هجماته وقال إن قواتهم ستستخدم حقها المشروع في الدفاع “إننا نؤكد بأن استمرار النظام في هجومه على مواقعنا في محافظة الرقة سيضطرنا إلى الرد بالمثل واستخدام حقنا المشروع بالدفاع عن قواتنا.”

وجاءت تصريحات سلو بعد 12 ساعة من إسقاط التحالف الدولي لطائرةٍ حربيةٍ لقوات النظام، بعد قصفها مواقع قسد في ريف الرقة، واعتبر التحالف الدولي أنه ردّ وفق قواعد الاشتباك.