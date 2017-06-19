عميد كلية الشريعة في إدلب يستقيل من (أحرار الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن عميد كلية الشريعة والحقوق في مدينة إدلب الدكتور إبراهيم شاشو، اليوم الاثنين، استقالته من صفوف الهيئة القضائية لحركة أحرار الشام الإسلامية، اعتراضاً على اعتماد الحركة للقانون العربي الموحد في محاكمها.

وعلق الدكتور شاشو في تدوينة له على “تيليغرام” على اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام الإسلامية للقانون العربي الموحد في محاكمها وهيئاتها، فقال “اللهم لم أشهد، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني”.

وأضاف شاشو “إني أعلن آسفاً استقالتي من أي عمل أو مهمة لي في الهيئة القضائية لأحرار الشام أو أي عمل يتبع لقضائهم”.

ويعتبر الدكتور إبراهيم من أبرز القضاة الشرعيين في صفوف حركة أحرار الشام، وأحد أهم رموزها.

وكانت الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة أعلنت أمس الأحد (18 حزيران/يونيو)، اعتمادها “القانون العربي الموحد” في محاكمها، بحسب ما جاء على لسان رئيس الهيئة القضائيّة في الحركة، أحمد محمد نجيب، الذي قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: الهيئة القضائيّة لحركة أحرار الشّام الإسلاميّة تعتمد القانون العربي الموحّد في محاكمها، سائلين الله التوفيق والسّداد”.