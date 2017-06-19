(أجنحة الشام) تسيّر أولى رحلاتها إلى مطار أربيل

وليد الأشقر: كلنا شركاء

انطلقت صباح يوم الأحد (19 حزيران/يونيو)، أولى رحلات شركة “أجنحة الشام” ، من مطار دمشق الدولي إلى مطار أربيل شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، عن المدير التجاري في الشركة، نزار سليمان، قوله إن “الشركة مستمرة بتوسيع محطاتها في الخارج خدمة للسوريين وللتخفيف من معاناتهم في السفر وتنقلهم بالاتجاهين، خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.

وأضاف سليمان أن تسيير رحلات جوية إلى أربيل في العراق من شأنها أن تقوي العلاقات التجارية وتسهل حركة المسافرين والبضائع.

وكانت شركة أجنحة الشام للطيران قامت في 11 آب عام 2016 بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من دمشق إلى مدينة جدة بالسعودية عبر مطار الكويت.

وقد أعلنت الشركة في 4 حزيران/يونيو الجاري أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار يريفان في جمهورية أرمينيا اعتباراً من الـ 21 من حزيران الحالي، بعد أن حصلت على الموافقات المطلوبة.

وكانت مؤسسة الطيران المدني التابعة لحكومة النظام قد أصدرت أمراً شفهياً بإيقاف شركة “أجنحة الشام” المملوكة من قبل رامي مخلوف، مؤقتاً عن العمل، على خلفية أسباب تتعلق بسلامة الطيران، وذلك اعتباراً من منتصف يوم السبت 21 أيار/مايو.