مصرع القيادي الإيراني (حميد قناديان) في سوريا

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلنت مصادر إعلامٍ إيرانيةٍ، اليوم الإثنين (19 حزيران/يونيو)، مصرع القيادي الإيراني (حميد قناديان)، خلال المعارك الدائرة في سوريا.

ونعت مواقع إيرانية، ومنها موقع “abna24″، القيادي “قناديان”، وأشارت إلى أنه لقي مصرعه خلال “الدفاع عن الحرم والقتال ضد القوات التكفيرية الوهابية في سوريا”.

وأوضح المصدر أن القيادي الإيراني “قناديان”، شغل منصب مدير المستشفيات الميدانية للميليشيات الإيرانية في سوريا، وقد قُتل الليلة الماضية، “ليلة الثالث والعشرين من رمضان”، دون أن يحدد المصدر مكان مقتله.

وخسرت الميليشيات الإيرانية العديد من عناصرها وقادتها خلال قتالها إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في سوريا، وكان آخرهم المستشار العسكري لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في سوريا، فريدون أحمدي، ومحمد حسيني، الملقب بـ “سلمان”، قائد الاستخبارات في ميليشيات “فاطميون” التي تقاتل تحت إمرة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك بانفجار لغم خلال قيامه بمهمة استطلاع في منطقة التنف بالقرب من الحدود السورية العراقية، قبل أيام.