قوات النظام تسيطر على الرصافة جنوب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الإثنين (19 حزيران/يونيو)، سيطرتها على مدينة الرصافة والعديد من البلدات والمزارع في ريف الرقة الجنوبي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من قوات النظام، بالتعاون مع القوات الرديفة (الميليشيات الموالية)، أحكمت سيطرتها على مدينة الرصافة، وأكثر من 20 بلدة ومزرعة في ريف الرقة الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام قضت على مئات من عناصر التنظيم، ودمرت 6 عربات (ب م ب)، و11 دبابة، و10 مدافع، و9 هاونات، وراجمة صواريخ، وأكثر من مئتي سيارة متنوعة، على حد زعمها.

ووثق الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله اللبناني أهم البلدات والمزارع والمواقع التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشياته في ريف الرقة الجنوبي، وهي: (العيساوي، جعيدين، الكرادي، خربة الميتاها، الصيان، حقل نفط الثورة، محطة نفط الرصافة، ضهرة أنباج، جب أبيض، بئر أبو السنابل، خربة علاوي الدخيل، جب الغانم، أبو سوسة، جب عزيز، بئر أنباج، شارة أنباج، تل قليب، بئر قليب، جب أفابوس، جب مشرفة أنباج، تل العفطة، رجم الهورة، رجم الصافية، بئر الدران، فر العداد).

وكانت قد أعلنت قوات النظام مساء أمس الأحد عن إسقاط التحالف الدولي لإحدى طائراتها التي كانت تحلق في منطقة الرصافة.