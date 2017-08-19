ببضع دقائق.. هكذا يمكنك محو (أثرك) على الانترنت

كلنا شركاء: أحمد حسن- عربي21

طور مبرمجون في السويد موقعا يساعدك في شطب أثر الشخص على الانترنت خلال دقائق محدودة.

وقام “ويل داهلبو” و “لينوس انباك”، بتصميم موقع “Deseat.me” مخصص لحذف أي أثر للشخص على الانترنت.

وستسمح هذه الخدمة للشخص بالاطلاع على جميع المواقع الإلكترونية التي لك حسابا فيها، وستعرض عليك إذا ما أردت حذف الحساب أو إلغاء اشتراكك ببعض الميزات.

ويطلب الموقع منك “الإيميل” والباسوورد حتى يستطيع مسح جميع المواقع على الانترنت ومعرفة أي المواقع التي اشتركت فيها.

وقال مسؤولو الموقع إنهم يأخذون “الخصوصية” على محمل الجد، وإن البرنامج يعمل على الكومبيوتر الشخصي للمشترك بدلا من سيرفرات الموقع.

وكشف القائمون على الموقع أن الخدمة الآن مقتصرة على المواقع المرتبطة بالبريد الألكتروني لموقع جوجل، فيما الحساب المرتبطة بالهوتميل والياهو ستحتاج إلى الانتقال إلى موقع الويب بنفسك وحذف حسابك.

الخطوة الأولى:

1- اذهب لموقع deseat.me

2- سجل دخول عبر بريدك الالكتروني في جوجل.

3- اختر من القائمة التي ستظهر لك أي المواقع التي تريد حذفها.

4- إذا كان لديك أكثر من موقع مرتبطات بحساب معين، فيتوجب عليك الذهاب على كل موقع بشكل منفرد وتتبع التعليمات.