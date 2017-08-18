بثينة شعبان: الحرب على سوريا انتهت

كلنا شركاء: رصد

اعتبرت بثينة شعبان مستشارة ​بشار الأسد​، أن عودة معرض دمشق الدولي والإقبال الدولي عليه، يدلان على أن “الحرب على سوريا” قد انتهت.

وقالت شعبان في تصريحات لقناة الميادين إن “رمزية عودة ​معرض دمشق الدولي،​ أنه يتحدث عن مسار الأزمة عسكريا وسياسيا”، مشيرة إلى أنه “بالنسبة لنا وما يوجهه المعرض بأن الحرب انتهت”.

وأضافت “إن معرض دمشق الدولي ومعرض الكتاب يؤكدان أن الانعطافة قد تحققت (…) الحرب على سوريا غيرت العالم مع تراجع قوة الغرب وهيمنته من جهة، مقابل صعود روسيا والصين والهند والبرازيل وإيران من جهة أخرى”.

واعتبرت شعبان أن المفقود في هذا المشهد هو التكامل العربي، وتابعت “كما دحرنا الإرهاب سنحارب أي وجود غير شرعي على أرضنا سواء كانت الولايات المتحدة أو تركيا وهذا من ضمن التحديات التي سنواجهها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”.

وادعت مستشارة بشار الأسد أن “الولايات المتحدة غير قادرة بنيويا على خوض المعركة التي كانت تخوضها سابقا، وأن قرارها إيقاف المال عن المعارضة والتنسيق مع روسيا بشأن مناطق خفض التوتر هو لإيجاد نهاية للحرب التي فرضت على سوريا”.

وتابعت في هذا السياق، “نحن في بداية الطريق إلى إعادة الإعمار وإعادة بناء ​سوريا​ (…) هزمنا مشروعهم اليوم في عودة المعرض ولكن لا يعني أننا انتصرنا كليا، والنصر يعني المزيد من التضحيات”.

ورحبت شعبان بزيارة وزراء لبنانيين إلى معرض دمشق مشيدةً بالمشاركة المصرية وكثافة الحضور، على حدّ قولها.

وحول العلاقة مع الأردن قالت “إن العلاقة مع الأردن مرشحة لأن تكون جيدة في المستقبل، إذ نريد علاقات جيدة مع كل الدول العربية رغم ما تعرضنا له من ألم لأن مصيرنا في الدول العربية مشترك”.