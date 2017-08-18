المظاهرات تعمّ درعا مطالبةً بالمعتقلين

إياس العمر: كلنا شركاء

خرج أهالي المناطق المحررة في محافظة درعا اليوم الجمعة (18 آب/أغسطس)، بمظاهرات شعبية رفعت شعار (إطلاق سراح المعتقلين).

وتوزعت نقاط التظاهر على عدد من المدن والبلدات في ريفي المحافظة الغربي والشرقي بالإضافة للأحياء المحررة من درعا البلد.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن المتظاهرين خرجوا في مدن وبلدات (الحراك وصيدا ومعربة والكرك الشرقي وجاسم ودرعا البلد ونوى)، بعد دعوات من الفعاليات الثورية في المحافظة.

وأضاف أن المظاهرات كانت الأولى من نوعها منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، وقد رغع المتظاهرين شعارات تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من سجون النظام، كما أكد المتظاهرون على رفضهم لأي مشروع تقسيمي لسوريا.

الفنانة الثائرة فدوى سليمان التي توفيت يوم أمس في فرنسا، كانت حاضرة في مظاهرات درعا اليوم، فقد أكد المتظاهرين على الاستمرار بثورةٍ شاركت في انطلاقاتها حتى إسقاط النظام وتحقيق حلمها وحلم مئات آلاف السوريين.