(قسد) تقصف مدينة الباب للمرة الأولى

سعيد جودت: كلنا شركاء

أصيب عشرة مدنيين بينهم أطفال ونساء بجروح جراء قصف صاروخي استهدف مدينة الباب في ريف حلب، عصر اليوم الجمعة.

وقال ناشطون من المدينة إنّ أربعة قذائف صاروخية استهدفت المدينة وسقطت في منطقة جامع الإحسان ومنطقة “البوغزال” وجبل الشيخ عقيل وسط المدينة، ما تسبب بإصابة عدة مدنيين بجروح نقل عدد منهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

وذكرت تنسيقية المدينة أن القذائف انطلقت من معسكر شعالة على أطراف المدينة الذي تسيطر عليه ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مشيرةً إلى أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها بعد سيطرة “الجيش الحر” بدعمٍ من الجيش التركي على المدينة ضمن عملية درع الفرات.