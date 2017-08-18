معارك طاحنة على أطراف جوبر وفيلق الرحمن يعلن مقتل 30 عنصرا للنظام

محمد كساح: كلنا شركاء

قال فيلق الرحمن إن عشرات العناصر سقطوا في معارك جوبر بالقرب من العاصمة التي دارت منذ ليل الخميس-الجمعة في حين رد النظام بقصف بيوت المدنيين في المنطقة.

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة الشرقية إن معارك عنيفة احتدمت منذ أمس بين قوات الفرقة الرابعة وفيلق الرحمن على مشارف حي جوبر الدمشقي وخاصرته الجنوبية عين ترما.

وأعلن فيلق الرحمن عن مقتل 30 عنصراً من جيش النظام إضافة لجرح العشرات خلال المعارك في المنطقة.

كما أفاد مراسلنا باستهداف جوبر وعين ترما بأكثر من صاروخ أرض – أرض من نوع (فيل) إضافة لقصف مدفعي استهدف البيوت السكنية في مدينة زملكا.

وأكد مراسلنا وقوع خمسة إصابات في بلدة عين ترما جراء الصواريخ الأرضية التي انهالت عليها إضافة لارتقاء شهيد في كفربطنا متأثرا بإصابة سابقة.

في الأثناء شهدت أجواء الغوطة الشرقية تحليقاً مكثّفا لطيران الاستطلاع الذي لم يغادر الأجواء.