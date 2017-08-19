د. يحيى العريضي: يكفي…

د. يحيى العريضي: كلنا شركاء

يكفي أن ترى طفلا سورياً واحداً قضى بصاروخ دفع اهل سورية ثمنه، أطلقه جندي يلبس الزي العسكري السوري، كي تقول إن هذا ما عاد من “حماة الديار” بل عبداً مأجوراً خائفاً مرتعداً هاجسه حماية /كرسي الدم/ الذي يتربع عليه دكتاتور محميٌ بقَتَلة.

يكفي أن ترى خيمة واحدة في بلد مجاور تحتمي بها أسرة سورية هربت من حمم طائرات “سورية”، كانت مهمتها تحرير الأرض السورية المغتصبة، كي تقول إن هؤلاء أهلي، ومصيرهم مصيري؛ وتلك الطائرات ليست لي، لأنها تقتل اهلي.

يكفي ان ترى جندياً إيرانياً أو روسياً يتحكّم بجندي سوري يمكن ان يكون قريبك؛ وهذا الغريب يقتل أهلك، حتى تقول لا أريد غرباء على أرضي إن كانوا من داعش او النصرة أو ميليشيات أتت لتحمي قاتلي وتهين كرامة وطن ليس لي غيره.

يكفي أن ترى مَن هو افتراضياً رئيس بلدك يُستدعى إلى قاعدة أجنبية، ولا يعرف مَن سيقابل هناك، حتى تقول إن هذا المخلوق لا يمثل كرامتي أو سيادة بلدي.

يكفي أن تعرف ان الترسانة الكيماوية، التي كانت معادلاً للسلاح النووي الإسرائيلي، قد تمّ دفعها للغرب عبر المحتل الروسي، كي يبقى النظام على كرسيّه، حتى تتأكد من أن أحد أدوات صمودك في الدفاع عن نفسك، وما يجبر محتل أرضك أن يعيد إليك حقوقك، قد سُلِبَت منك، وتكرّس اغتصاب حقوقك.

يكفي ان تعرف أن أكثر جهة حريصة على بقاء هذا “النظام” الذي يستعبدك ويقتل أهلك السوريين تحت ذريعة “مقاومة الإرهاب” هو المحتل لأرضك ومغتصب حقوقك منذ نصف قرن، لتقول إنه ما هكذا أستعيد حقوقي المغتصبة وأرضي المحتلة.

يكفي أن تعرف أن النظام يعتبرك إرهابياً لمجرد اختلفت معه في وجهة حل أزمة بلدك، حتى تتيقن أن ثمن حياتك هو خضوعك للاستبداد والاستعباد الأبدي.

يكفي أن تسمع بام أو أخت أو إبنة او زوجة تنوح وتحاول استجداء كلاب الزمان لتستنشق خبراً عن إبن او أخ أو أب أو زوج مغيَّب في سجون نظام يحتجز أكثر من ربع مليون سوري يحملون نفس هويتك، كي تتوقف عن المرافعة عن هذا الجلاّد أو تتجاهل أفعاله أو تكون محايداً.

يكفي أن تسمع- حتى ولو كان هناك مبالغة بالأخبار- أن أكثر من عشرة آلاف صورة لمعتقلين سوريين قضوا تحت التعذيب، حتى على الأقل تسأل فيما إذا كان ذلك صحيحا؛ وإن كان، فالفاعل ليس مني ولا انا منه.

يكفي أن تعرف بأنك تتهرب من “الخدمة الإلزامية” كي لا تَقْتُلَ أو تُقْتَل، وأن حالك يشبه حال عشرات آلاف السوريين الذين فعلوا مثلك، للتأكد أن ما يفعله “النظام” عبثي وإجرامي بحقك وحق أهل بلدك.

يكفي ان تعرف ان أبناء أولئك الذين يقتلون او يأمرون بقتل السوريين إما في بيوت آمنة لا تعرف العَوَز، أو خارج سورية يتنعمون بالملايين التي سُرقت من جهدك وقوتك لتتيقن بأنك مجرد أداة في مزرعة يديرها من لا امانة له على رزقك او روحك او شرفك.

يكفي أن تعرف – وأنت شاهد على ذلك- أن ” النظام” زرع /الحواجز/ في دمشق ليذلّك، لا ليحميك من “ألإرهاب” الذي ادعاه؛ ويرفع بعضها الآن، ليقول لك أن الأمور أصبحت طبيعية؛ لتتأكد كم هو متلاعب ومخادع يبيعك أوهاماً ليتحكم بمصيرك ويبقيك طوع بنانه.

يكفي ان تعرف أنه لم تبقَ قوة متدخلة لحماية نظام الإستبداد وكرسي الدم إلا وتبجحت وقالت بأنه لولاها لما بقي النظام، لتتأكد أن لا سيادة لذلك النظام إلا على روحك ومصيرك.

يكفي أن تعرف أن بوتين لم يتابع بحماية “النظام” إلا بعد أن أخذ بلدك رهينة بعقود لعقود من الزمن، لتتأكد أن ثمن بقاء مَن يستبد بك كان بيع بلدك؛ ولا يفك ذلك الارتهان إلا خلاصك من ذلك الاستبداد الذي وقَّع.

يكفي أن تعرف أن ما من سوري حقيقي حمل السلاح لأنه إرهابي او مجرم، لتعرف أن وصف “النظام” لأهلك بالإرهابيين هو إهانة مباشرة لك، وأن من صنّع داعش والنصرة كانوا أعداء بلدك بالتعاون مع منظومة لإستبداد، لتضعك أمام الخيار المهين “إما الأسد أو الإرهاب” / “إما الاستبداد أو داعش” وكلاهما من الطبيعة ذاتها.

أخيراً؛ معروف حجم الرقابة والخوف؛ معروف حجم الدعاية المظللة، معروف استخدام التحريض الطائفي، معروف كم هناك من غلث وإسفاف وغباء لدى ما يُسمى المعارضة أو المعارضات؛ ومعروف كم لعب بها الكثيرون، وانها ليست محلاً للثقة، وأنها ليست أفضل من النظام؛ ومعروفة أهداف الذين دأبوا على القول إنه “ما من بديل”. ألا يشعر السوري بإهانة كبيرة عندما يسمع أن أكثر من عشرين مليون سوري لا قيمة لهم، وما بينهم مَن يمكن أن يكون منقذاً، لا مجرد جلاد خادم للأجنبي؟!

ما وددت يوماً ان أستخدم تعابير لها دلالات طائفية، ولكنني مُجبر على ذلك؛ فالعلوي ليس عدواً؛ وما احترم نظام الإستبداد العلويين بل أخذهم رهينة وكرّس مفهوم عداء “السنة” لهم. ومن الضفة الأخرى تلذذ بمن يكرّس مقولة “استهداف السنة”. ليكون معلوماً أن نظام الإستبداد أخذ ما يُسمى بالأقليات رهينة أخرى كي يبعثر السوريين ويرسّخ العداوة بينهم. “النظام” طائفي؛ نعم؛ ولكنه لا ينتمي إلى طائفة دينية بعينها، بل إلى طائفة الإستبداد والإذلال وبيع البلاد من اجل البقاء.

يكفي ويكفي ويكفي، وهناك ألف يكفي ويكفي لتصحى وتقول “لا” للظلم والاستبداد، ولتتعاون مع أخيك السوري أينما كان للخلاص من الاستعباد والاستبداد. هذه دعوة للتفكُّر بما يحدث، لا لتنقلب بين ليلة وضحاها على جلادك؛ بل لتقول إن لي أخوة وأهل بيننا عشرة عمر، وها هم يُظلَمون على يد جلاّد أقف معه.

أعتقد يكفي! تعالو نعيد بلدنا إلى حياة حرة كريمة لكل السوريين.