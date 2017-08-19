اتحاد الكرة المصري: اللاعبون السوريون من أهل البيت

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية المحلية بضم لاعبين اثنين يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية، ومعاملتهما كمصريين.

وأوضح اتحاد الكرة أن قيد ثلاثة لاعبين من الدولتين، سيعني اعتبار أحدهم من اللاعبين الأجانب المصرح بقيدهم في القوائم، وعددهم ثلاثة لاعبين فقط، وقد اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، قرار قيد ثلاثة أجانب فقط، في قائمة كل فريق، رافضا زيادة العدد.

وعزا الاتحاد سبب صدور هذا القرار “تقديراً للظروف التي تمر بها دولتا سوريا وفلسطين”.

وذكرت مصادر إعلامية أنه بعد صدور القرار بدأت الأندية المصرية البحث عن اللاعبين السوريين، وخاصة الموهوبين منهم، لتدعيم صفوفها بهم والاستفادة من القرار في عدم معاملتهم كأجانب.

وكانت العديد من الأندية المصرية كالأهلي والزمالك قد طالبت بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة، إلا أن اتحاد الكرة رفض ذلك.