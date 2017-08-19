الدعاية لمعرض دمشق تصل منبر الأموي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

خصص مأمون رحمة خطيب الجامع الأموي بدمشق معظم وقت خطبة الجمعة يوم أمس للترويج لمعرض دمشق الدولي، متماشياً مع آلة النظام الإعلامية التي تحرّض منذ نحو شهر السوريين لزيارة المعرض.

جاء ذلك في سياق الحملة الضخمة التي سخرتها آلة النظام الإعلامية للدعاية لمعرض دمشق الدولي، الأمر الذي اعتبرته بثينة شعبان مستشارة بشار الأسد مؤشراً على انتصار الأخير في حربه التي يخوضها ضد الشعب السوري.

وقال رحمة في خطبته إن عودة معرض دمشق هذا العام دليلٌ على سعي حكومة النظام إلى “العلم والحضارة والبناء والاختراع”.

ودعا خطيب الأموي العرب لزيارة دمشق ومعرضها “العظيم”، مبرراً “لكي كل ما أشيع عن هذا الوطن (…) كانت إشاعات باطلة جائرة، الغاية منها تقوية الإرهابيين والمجرمين”.

وحمل رحمة خلال خطبته علماً أخرجه من عباءته متوجهاً إلى السوريين بالدعوة إلى زيارة هذا المعرض، “لكي يبقى هذا العلم مرفرفاً فوق هذه السماء، لأن رجال الجيش العربي السوري قدموا أرواحهم الطائرة ليبقى هذا العلم مرفرفاً فوق دمشق”.