عمار الواوي: لهذا يرفض النظام مبادلة الطيار بالهرموش

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استبعد النقيب عمار الواوي، أمين سر الجيش الحر أن يستجيب النظام لدعوة التبادل التي تخص “رمزا ثوريا” مثل المقدم حسين هرموش، أسوة برفضه للعديد من المبادرات المماثلة والسابقة.

وقال الواوي لـ “عربي 21” إن “النظام لا يملك أمره، أي لو كان الطيار روسيا أو إيرانيا لكان حينها النظام مبادرا من ذاته”.

وأضاف: “معلوم أن النظام يتعرض للضغط من الحاضنة الشعبية الموالية له في مثل هذه الأوقات، لكنه لا يستطيع التصرف، ولا يريد أن يضع الموالين بهذه الحقيقة، ولذلك هو يكون بين نارين، نار الحلفاء، ونار الحاضنة الشعبية التي دائما ما تطالبه بالعمل على إطلاق سراح الأسرى لدى المعارضة”.

من جانب آخر، تمنى الواوي الذي كان من مؤسسي حركة الضباط الأحرار إلى جانب هرموش، أن يتم إطلاق سراح الأخير، وقال “لقد أعلنت عن انشقاقي في منزل هرموش، وعشت في منزله في قرية بلين في ريف إدلب لأكثر من شهر كامل، في العام 2011”.

وبدا الواوي جازما بأن هرموش لا زال على قيد الحياة، مختتما بقوله: “من المستبعد أن يكون النظام قد أعدمه، لأن أهميته ورمزيته تجعله رهن حسابات أخرى”، وفق قوله.