(حزب الله) يطلق معركةً ضد (داعش) في جرود القلمون الغربي

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني، صباح اليوم السبت (19 آب/أغسطس)، بدء معركة (وإن عدتم عدنا) لطرد تنظيم “داعش” من جرود القلمون الغربي.

وجاء في بيان للميليشيا، نشره “الإعلام الحربي المركزي” التابع للميليشيا: “التزاماً منا بالعهد الذي قطعناه لأهلنا بإزالة التهديد الإرهابي الجاثم على حدود الوطن، تعلن المقاومة الإسلامية أن مجاهديها جنباً إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري بدأوا بتنفيذ عملية (وإن عدتم عدنا) لتحرير جرود القلمون الغربي من إرهابيي داعش”.

وأضاف المصدر أن ميليشيا حزب الله بمساندة قوات النظام، تقدمت من عدة اتجاهات تحت غطاء مدفعي مركز، وسيطرت على (وادي مسعود، ووادي أبو خضير، شعبة سرور، وقبر العرسالي، وخربة العيلة)، وتلال ومرتفعات (حرف وادي فارة، ورأس شعبة المغارة، وقرنة شميس دوار خنجر، وشعبة السوقي، ووادي دوار خنجر، وشميس الزمراني وثنايا الحريق) في جرود الجراجير وجرود قارة، وتحاول الوصول إلى منطقة (العرقوب، ورابية النحاش).

وأشار المصدر إلى أنه بعد التقدم الذي حققه ميليشيا حزب الله في جرود القلمون الغربي، بدأت مجموعات من “داعش” بتسليم نفسها للميليشيا عند معبر “الزمراني” الذي أصبح تحت السيطرة النارية للميليشيا.

وفي المقابل، أعلن الجيش اللبناني بدء عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” في جرود رأس بعلبك والقاع، بالتزامن مع هجوم ميليشيا حزب الله على التنظيم في جرود القلمون الغربي.