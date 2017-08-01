وفاة الوزير (محمد نجيب السيد أحمد)

وليد غانم: كلنا شركاء

توفي السياسي والوزير السابق “محمد نجيب السيد أحمد”، يوم أمس الجمعة 18 آب/أغسطس، في كندا، عن عمرٍ ناهز 81 عاما.

“السيد أحمد” من مواليد مدينة سلقين بريف إدلب عام 1936، تخرج في جامعة دمشق عام 1965، ودرس اللغة العربية في مدارس سلقين والجزائر، وشغل منصب نائب محافظ إدلب بين عامي 1972 و1975 .

وكُلف “السيد أحمد” بمنصب وزير التربية حتى نهاية عام 1987، وشغل لمدة عام ونصف وزيراً للتعليم العالي، كذلك عمل محافظاً للرقة وريف دمشق حتى عام 1999. يكتب الشعر وله كتاب مطبوع عن تجربته في وزارة التربية “كلمات تربوية “.

نعاه الدكتور “رياض نعسان آغا” في تدوينةٍ على صفحته في “فيسبوك”، قال فيها: “بأسى كبير تلقيت نبأ رحيل صديق العمر (محمد نجيب السيد أحمد) الذي وافته المنية في كندا يوم الجمعة الماضي عن 81 عاماً”.

وأضاف “أبو نجيب ابن مدينة سلقين، الذي أحب الناس فأحبوه، وفتح لهم قلبه الفياض بالخير والمفعم بالقيم النبيلة السامية، بدأ حياته السياسية في إدلب، وشغل العديد من مواقع المسؤولية، ولم تغير المناصب في بساطته ولطفه وتفاعله مع الناس شيئاً غير المزيد من العطاء أكثر حباً وكرامة لكل من سأله أو طلب مساعدته”.

وأشار الدكتور “نعسان آغا” إلى أنه “لم يكن مفاجئاً لي أن يودع الدنيا غريباً في كندا، فقد بتنا جميعاً غرباء نحرم حتى من قبر في الوطن”.