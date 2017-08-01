قتلى وجرحى بانفجار مفخخةٍ في اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ، انفجار سيارةٍ مفخخةٍ عند حاجزٍ لقوات النظام في مدينة اللاذقية، صباح اليوم السبت (19 آب/أغسطس)، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال الإعلامي الموالي، ومراسل قناة “الإخبارية” التابعة للنظام، مازن محمد، في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، إن سيارة نوع “مرسيدس” انفجرت عند مدخل الجهة الشرقية لمدينة اللاذقية، بالقرب من مستشفى “العثمان”، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت صفحة “اللاذقية الان” الموالية، إلى أن الانفجار حدث عند مدخل ضاحية تشرين، قرب حاجز لقوات النظام من جهة الزقزقانية، مضيفة “تم إحباطها من قبل رجال الجيش والقوى الأمنية قبل دخولها للمدينة وتجنيب المدينة من كارثة حقيقية”، على حد تعبيرها.

وأكدت الصفحة الموالية أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، وتبعه إطلاق نار كثيف في منقطة الأزهري.