(حزب الله) يعلن تقدمه في القلمون الغربي واستسلام عناصر من (داعش)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم السبت (19 آب/أغسطس)، سيطرتها على عددٍ من المواقع في جرود القلمون الغربي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها، وأكدت استسلام عددٍ من عناصر الأخير وتسليم أنفسهم لها، من بينهم أحد أمراء التنظيم.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله، بأن الميليشيا وبمساندة قوات النظام، تقدمت من عدة اتجاهات تحت غطاء مدفعي مركز، وسيطرت على (وادي مسعود، ووادي أبو خضير، شعبة سرور، وقبر العرسالي، وخربة العيلة)، وتلال ومرتفعات (حرف وادي فارة، ورأس شعبة المغارة، وقرنة شميس دوار خنجر، وشعبة السوقي، ووادي دوار خنجر، وشميس الزمراني وثنايا الحريق، وأبو خديج، وشلوف الزمراني) في جرود الجراجير وجرود قارة، وتحاول الوصول إلى منطقة (العرقوب، ورابية النحاش).

كما سيطرت الميليشيا على “جبل الموصل” الاستراتيجي في جرود البريج في القلمون الغربي، والذي يشرف بشكل كامل على “معبر فيخا” و”جبل سن فيخا” الذي يشرف بالنار على “معبر ميرا” في القلمون، الغربي وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أنه بعد التقدم الذي حققه ميليشيا حزب الله في جرود القلمون الغربي، بدأت مجموعات من “داعش” بتسليم نفسها للميليشيا عند معبر “الزمراني” الذي أصبح تحت السيطرة النارية للميليشيا، ومن بين الذين سلموا أنفسهم أحد الأمراء الشرعيين للتنظيم في القلمون الغربي، وهو مسؤول قاطع “الزمراني” ومنطقتها، المدعو “أحمد وحيد العبد”، مع أفراد مجموعته، والذين سلموا سلاحهم الفردي لعناصر ميليشيا حزب الله.

ونشر المصدر صوراً وتسجيلاتٍ مصورةٍ لعناصر “داعش” الذين سلموا أنفسهم، ولدى سؤال أحد العناصر عن سبب تسليم أنفسهم للميليشيا قال بلهجة عامية: “خلصنا”.