اجتماع (تركي روسي أمريكي) بأنقرة لإنشاء ٥ مناطق (عدم اشتباك) في سوريا

كلنا شركاء: رصد

من المقرر أن تستضيف العاصمة التركية أنقرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعاً عسكرياً (تركي روسي أمريكي)، لبحث إنشاء ٥ مناطق “عدم اشتباك” في سوريا.

وأفاد موقع “عموم روسيا” أن الاجتماع الثلاثي سيجمع رئيس هيئة الأركان التركي “خلوصي أكار” ونظيره الروسي “فاليري غيراسيموف” ووزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس”.

وأشار المصدر إلى أن وسائل إعلام تركية كشفت أمس الجمعة، أن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار، في إطار زيارته الأخيرة لتركيا، سبل الحيلولة دون احتلال الولايات المتحدة الأمريكية محافظة إدلب وتسليمها لمنظمة “بي كا كا/ ب ي د” الإرهابية.

وأشارت إلى مباحثات باقري مع أكار، في العاصمة التركية أنقرة، الذي زارها الثلاثاء الماضي، مبينة أن الوضع في محافظة إدلب كان له حصة الأسد في مباحثات الجانبين.

وأكدت معلومات أن تركيا وروسيا وإيران، تخطط لعملية مشتركة ضد استعداد الولايات المتحدة لاحتلال إدلب، بحجة سيطرة “جبهة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) والتي أعلنت العام الماضي انفصالها عن تنظيم القاعدة.

وتفيد الخطة العسكرية للدول الثلاث، بدخول قوات عسكرية روسية إيرانية إلى إدلب من جنوبي المحافظة، فيما تدخل قوات تركية من الجهة الشمالية، وتطهير المحافظة من “العناصر الأجنبية”.

وأوضحت وسائل الإعلام أن أكار وباقري، عرضا ما اتفقا عليه عسكرياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء بالمجمع الرئاسي. وأن تركيا مترددة من الخطة، بسبب كثافة المدنيين في محافظة إدلب، واحتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص على مستوى المحافظة.

كما أن أنقرة تدرج في حساباتها احتمال دخول قوات موالية للنظام واحتكاكها مع قوات المعارضة، الأمر الذي قد يسفر عن ارتفاع التوتر في المنطقة.

ونقلت قناة “خبر تورك” التركية، عن “مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية” أن الاجتماع سيبحث إنشاء ٥ مناطق “عدم اشتباك” في سوريا.

ووفقا لتلك المصادر، سيتناول الاجتماع تهديد “جبهة النصرة” في إدلب ووضع تنظيم “ب ي د” الإرهابي في سوريا، ومن المتوقع أن تطلب تركيا عدم تنفيذ أي عملية في إدلب دون موافقتها.

كما أكدت مصادر أن “أنقرة ستضع تقارير التحركات العسكرية لتنظيم (ب ي د) الإرهابي في عفرين، وأنها ستبلغ الأطراف المشاركة في الاجتماع بشكل واضح أنها لن تتردد في ضرب التنظيم بعفرين إذا تجاوز الخطوط الحمراء”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع سيبحث نشر قوات تركية في المنطقة الأولى بإدلب، وقوات روسية في العاصمة دمشق، وقوات إيرانية في محيط مدينة حماة، وقوات أمريكية وأردنية بالمحافظات الجنوبية.

وأن تركيا طلبت خلال اجتماع الأطراف المنخرطة بعملية “أستانا” الذي انعقد في طهران الأسبوع الماضي، بتسريع إنشاء مناطق “عدم الاشتباك”، وتحديد الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد خلال الاجتماعات الثنائية واجتماعات مجموعات العمل.

وخلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري للعاصمة أنقرة، قبل أيام، اتفق الجانبان بشكل مبدئي، على إنشاء المناطق المذكورة قبل نهاية أيلول سبتمبر المقبل.