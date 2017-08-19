(أسود الشرقية) لـ (كلنا شركاء): لا جديد بخصوص صفقة مبادلة الطيار الأسير بالمقدم (هرموش)

محمد كساح: كلنا شركاء

على الرغم من إعلان “جيش أسود الشرقية” عن استعداده لمبادلة الطيار الأسير “علي الحلو” بالمقدم “حسين هرموش” قائد لواء “الضباط الأحرار” والمعتقل منذ 2011، إلا أن النظام لم يحرك ساكناً، في إشارة إلى أنه لا يملك صلاحيات للتحرك.

وقال “سعد الحاج” مدير المكتب الإعلامي لجيش أسود الشرقية لـ (كلنا شركاء): “لا جديد بالنسبة لموضوع المبادلة حتى اللحظة”.

وفي يوم الثلاثاء الماضي أسقط ثوار البادية مقاتلة حربية طراز (ميغ 23) خلال تنفيذها إحدى الغارات على مواقع للثوار بالقرب من وادي محمود.

وأسقط مدفع 23 المضاد للطائرات مقاتلة الميغ لتشتعل النيران في هيكلها وينجو الطيار الذي يحمل رتبة رائد باستخدامه المظلة ويقع بيد الثوار.

وأعلن جيش أسود الشرقية عن تواجد الرائد “علي الحلو” في مكان آمن، مقترحاً مبادلته بالمقدم “هرموش”، لكن “الحاج” أكد أن النظام لم يستجب لهذا الاقتراح.

وقال “الحاج”: “ليس لدينا أية معلومات متعلقة بحياة المقدم هرموش، ولم يصلنا أي خبر حول مصيره”.

وفي آب 2011 اختطف “هرموش” خلال تواجده على الأراضي التركية، وبقي مصيره مجهولاً حتى اللحظة.