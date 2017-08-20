لاجئان سوريان يحصلان على منحةٍ لدراسة الطب في بريطانيا







كلنا شركاء: رصد

حصل اللاجئان السوريان “سليمان وهبة” و”إلياس بدين”، على منحةٍ دراسيةٍ من قبل مدرسة “برايتون كوليج”، لدراسة الطب في بريطانيا.

وأفادت صفحة “لاجئون بلا حدود”، أن “سليمان وهبة” لجأ إلى المملكة المتحدة قبل عامين داخل شاحنة مبردة، وفي المملكة المتحدة التقى “إلياس” بـ “سليمان” الذي قضى شهران للوصول إلى المملكة المتحدة.

واليوم يحتفل الشابان بنتائجهما العالية لاجتيازهما مستوى اللغة (A)، وهو امتحان موحد يستخدم في نظام التعليم البريطاني عند الانتهاء من المدرسة الثانوية، والذي يخولهما من دخول الجامعة وإكمال مستقبلهما ومتابعة أحلامهما في أن يصبحا طبيبين.

وذكرت وكالة “سى ان ان” الإخبارية، وفق ترجمة صفحة “لاجئون بلا حدود”، أن كلا الشابين حصلا على حق اللجوء لمدة خمس سنوات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منح دراسية لكلية “برايتون”.

ويأمل الشابان بالعودة إلى سوريا بعد انتهائهما من دراسة الطب لمساعدة الناس إذا تحسنت الأمور، “ولكن لا يبدو أن الأمور ستتحسن على المدى القصير”، كما قال “سليمان” في مقابلة مع “الاندبندنت”.