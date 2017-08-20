صلاح بدر الدين: خواطر من وحي الأحداث

صلاح بدر الدين: كلنا شركاء

طائر – البوم – يظهر في الليل ويسكن الخراب، ويُضرب به المثل في الشؤم وقُبح الصورة والصوت – النعيق – ويعجز عن رؤية الأشياء ويعيش على الفئران والحشرات، وهو طائر ثرثاروكسول يسكن الجحور التي تحفرها الكلاب البريَّة وفي الظروف الشديدة الخطورة والدقيقة التي يمر بها شعبنا وحركته الوطنية تعيش بين ظهرانينا من بعض من يقرأ ويكتب – بومات – بشكل الانسان تنطبق عليها المواصفات أعلاه فمن جحور الأشرار ترمي سهامها المسمومة في جنح الظلام على الأخيار وتنعق بلؤم وتثرثر لحجب الأصوات الجميلة فحركة التاريخ لن تتوقف والجهود الخيرة تتواصل والنضال يستمر من جانب الوطنيين من المستقلين والشباب نساء ورجالا في سبيل الانقاذ واعادة البناء و- بوماتنا – مازالت تنعق وتنعق .

2 –

الايرانييون وبحسب سياساتهم – الباطنية – لم يشيروا الى ان محادثاتهم العسكرية مع الأتراك تتعلق بمسألة استفتاء تقرير المصير بكردستان العراق بل أشاروا الى صلتها “بانعدام الأمن الناتج من المجموعات الإرهابية على الحدود بين إيران وتركيا ” في حين كانت موجهة لارادة كرد العراق ومن المعلوم تاريخيا ان الأنظمة الغاصبة للكرد ووطنهم تعتبر القضية الكردية مسألة أمنية والمناضلون الكرد ارهابيين طبعا لايمكن استبعاد اعادة انتاج حلف رباعي موحد ضد ارادة الكرد كماحصل طوال مراحل التاريخ وفي هذه المرة فان لدور جماعات – ب ك ك – االسبق في استدعاء مثل ذلك الحلف غير المقدس ضد كل ماهو لصالح القضية الكردية في العراق وسوريا على وجه الخصوص .

3 –

أحزاب ( المجلس الكردي ) وبعد استبعادها وجودا ودورا من ( الائتلاف والهيئة التفاوضية ) وبالأحرى عجزها عن تمثيل قضايا شعبنا لم يعد لها أية هموم سوى استجداء موقع ما في التشكيلة المتوقعة القادمة بالرياض من دون التوقف على الأجندة السياسية التي تحملها فمنذ أيام وهي تصدر البيانات والتصريحات حول ” ضرورة تمثييل المجلس الوطني الكردي في هذا المؤتمر ” واذا علمنا وبغض النظر عن الموقف من ( الهيئة ) أنها تعمل بين الحين والآخر على توسيع صفوفها وتبديل أعضائها واذا كان الشيء بالشيء يذكر حتى جماعات سلطة الأمر الواقع الحاكمة في مناطقنا تعقد المؤتمرات وتوسع التحالفات وتبدل الأسماء ولو من باب التكتيك والتحايل فماذا عن أحزاب المجلس ؟ هل استجابت لنداءات غالبية الكرد الوطنيين السوريين من أجل اعادة بناء ووحدة الحركة الكردية ؟ وهل قدمت مشروعا أو مقترحا بهذا الصدد ؟ على ضوء ذلك نؤكد مجددا ان أحزاب – المجلسين – لاتحمل المشروع الوطني الكردي السوري ولاتمثل شعبنا ذهبت الى الرياض أو دمشق أو لم تذهب .

4 –

السؤال موجه الى جميع الوطنيين السوريين والثوار والمعارضين : هل أن – بشار الأسد – ( ومن قبله والده ) من نتاج النظام السياسي الحاكم أم أنه هو من أقام النظام ؟ اذا كان التركيز على ذهاب الأسد من دون النظام عائد الى طائفيته فان ذهب ستبقى غالبية الطائفة الموالية له تتحكم بالجيش والأمن والاقتصاد والادارة والحزب وهي القاعدة والبنية الأساسية للنظام الذي قامت الانتفاضة الوطنية السورية لاسقاطه ومناسبة السؤال هي أن الجميع بدأوا ممارسة الهروب الى أمام ويتخلون عن الأهم ويمارسون التضليل بالتسلي بشخص الأسد وتناسي النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي الأمني الذي أنجبه ووالده ياسادة لماذا لاتصارحون الشعب بالصدق والشفافية ؟ .

5 –

بمناسبة عودة المدعو ( بسام الملك ) وهو أحد أعضاء – الائتلاف – من الوافدين الى موقعه الأصلي في أحضان نظام الاستبداد على قيادة – الائتلاف – الكشف عن السيرة الذاتية لهذا الشخص الذي نجهلها وتاريخه (المعارضاتي ) وواسطته في قبول عضويته طبعا لن نتفاجأ بمثل هذه الحالات خاصة وأن ائتلافيين ومجلسيين آخرين على درب اللحاق بزميلهم فرادى لأنهم قد لايرتضون الالتحاق الجماعي الذي مهد له الائتلاف منذ أعوام عبر قبول مؤسسات سلطة دولة النظام واللحاق باداراتها القائمة والتخلي عن أهداف الثورة جملة وتفصيلا مع الابقاء على الادعاء اللفظي في مسألة رأس النظام لذر الرمال في العيون .

6 –

نشر د. رياض حجاب رئيس الهيئة العليا التفاوضية في موقعه ( 6 – 8 – 2017 ) ” لو كنّا نمثّل معارضة لربما تنازلنا عن أشياء وأشياء مقابل حصولنا على مصالح بذاتها”، مؤكداً أننا “نمثّل مطالب شعب ولسنا مخولين بالتنازل عنها، لأنّ شرعية وجودنا ترتبط بمدى أدائنا للأمانة ” ( انتهى ) والسؤال الموجه للسيد حجاب هو هل تعلم أن مطالب الشعب كما حددتها ثورته : اسقاط النظام واجراء التغيير الديموقراطي وليس التصالح معه وهل هيئتكم ملتزمة بذلك ؟ وهل تقصد بالمعارضة – المجلس الوطني والائتلاف أو هيئة التنسيق والمنصات الأخرى ؟