د. عبد الحميد سلوم: هل التيار الشيعي العروبي مقتصرٌ على تيار الصدر في العراق أم أنه موجود بين كل الشيعة العرب

د. عبد الحميد سلوم: كلنا شركاء

*أمام التابعين والمبايعين من شيعة العراق وغيرهم من شيعة المنطقة لولي الفقيه، يقف الإمام الشاب مقتدى الصدر ليصحح الإتجاه ويضع الإنتماء العروبي القومي قبل الإنتماء المذهبي الديني!.

*ما يطرحهُ الصّدر هذه الايام هو ذات الطرح الذي طالما طرَحته الحركات والأحزاب القومية العربية على مدى حوالي ثمانين عاما، وقبل أن تُصادَر، وتتحوّل “العروبة” إلى بضاعة للاستثمار تُباع وتُشتَرى حسب ما تقتضيه المصالح الشخصية والخاصّة، وبِحسبِ حركة السُّوق السياسية!.

بل المُضحِك أن من حاربوا العروبة بكل إمكاناتهم وطاقاتهم حينما كان المدُّ العروبي في أوجهِ في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصرفوا المليارات للتآمر على العروبة وعلى رائد العروبة وسعوا لإغتياله، ودفعوا الأموال الباهظة لفسخ الوحدة السورية المصرية، هؤلاء هم أنفسهم من يتاجرون اليوم بالعروبة، ليس إيمانا بها وإنما لأن مصالحهم الخاصة وعروشهم تقتضي ذلك!.. فالعروبة عندهم سلعة تجارية للبيع والشراء بحسب السوق السياسية وتوافقها أو تناقضها مع مصالحهم!..

مُقتدى الصدر (الذي أختلف معه بالكثير من الجوانب) ولكنه بتوجهاته العروبية وانحيازه للفقراء ووقوفه ضد الظلم والفساد بات يصلحُ قدوة لكل من يقف بوجه الفساد في أي مكان ويتحيز للفقراء والمظلومين، ويؤمن بالعروبة كرابطٍ بين أبناء الأمة العربية ولا يجوز أن يتقدم عليها رابطا دينيا ولا طائفيا ولا مذهبيا!.. فالعروبة ليست الأنظمة، وهذه مصالحها الخاصة فوق العروبة وفوق الأمة كلها، العروبة هي الشعوب التي يستحيل فصل مشاعرها وعواطفها العروبية عن بعضها بعضا!.

خطاب السيد الصدر يوم الجمعة 4/8/2017 كان مهما ولقي صدى لدى الطبقات الفقيرة ليس في العراق فقط وإنما خارج العراق أيضا، حينما غصّت ساحات العراق بأتباع التيار الصدري احتجاجا على قانون الانتخابات الذي سيكرِّس تجديد ذات الوجوه الفاسدة على العراقيين وعلى الدوام، وهكذا يتم احتكار السُلطة لشريحة من المتنفذين وتصبح الدولة مزارِع يتقاسمها حيتان الفساد، ينمو ويكبر فيها الفقر والظلم والقهر كل يوم، وتغيب فيها المعايير وتكافؤ الفرص والقانون لمصلحة الشخصنات والمحسوبيات والأهل والأقارب والأحباب والأصحاب والمُقربين من ذوي المهارات الخاصة في التملق والنفاق والانتهازية!.

أكثر ما حيّيتُ الصدر عليه هو عروبته وحديثه عن الفقراء الذين يعيشون في بيوت الطين والذين هم ضحية لأهل الفساد والفاسدين الذين نهبوا الدولة العراقية ومنهم من لم يكونوا يملكون شيئا فأضحوا من كبار الأثرياء نتيجة الفساد واستغلال النفوذ والسلطة وغياب المقدرة على المحاسبة!.

فتحية لكل من يتبنّى قضايا الفقراء، من فلاحين وعمال وسواهم، بصدقٍ وفعلٍ وأمانةٍ، وليس بالكذب والدّجل والتمثيل والنفاق ويسرق تعبهم وعرق جباههم بالاستيلاء على محاصيلهم مقابل أسعار لا تتناسب مع 10% من أتعابهم وتكاليف الإنتاج..

وتحية لكل ذي توجّه عروبي ولا يساوم على عروبته لمصلحة الروابط المذهبية والطائفية الخطيرة والهدّامة لا سيما في عراقٍ نخره الفساد والطائفية واتّجه كبار مسئوليه كما نوري المالكي للاستثمار بالطائفية على خطورتها الكبيرة على العراق والمنطقة، ويُذكِّرنا بِقتلة الإمام الحسين وجماعة يزيد وكأنّ الحدَثَ حصل قبل أسبوعين، وهو من يشغل نائب رئيس جمهورية وكان قبلها رئيس وزراء!.

لا أنسى حينما قام المالكي بجولة خليجية في أيار عام 2006 وفي أبو ظبي طلبَ لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية، وكنت من بين الحاضرين (كقائمٍ بالأعمال حينها)، فقدّم عرضا عن الأوضاع في العراق وكان كل كلامه غمزا ضد سورية.. وبعد نهاية الحديث طلبتُ الكلام وكان كل كلامي ردّا غير مباشرٍ على كلام المالكي وحينما قلتُ له لاحقا أننا نحب العراق وشعب العراق، قال: ولكن أحِبوهُ من كل قلوبكم.. فقلتُ له نعم نحن نحب العراق من كل قلوبنا!..

المالكي هو اليوم من أتباع نظرية ولي الفقيه، هذه النظرية المُختلف عليها جدا اليوم بين الشيعة.. مع أن نظرية ولي الفقيه ليست جديدة وإنما تعود لقرابة مائتي عام ولكن الإمام الخميني هو أول من وضعها في حيِّز التطبيق في إيران.. وهذه في الإسلام السياسي الشيعي، تشبه نظرية (الحاكمية لله) عند حزب الأخوان المسلمين، أي الإسلام السياسي السني!..

لستُ بصدد الحديث عن نظرية ولي الفقيه ولكن أعرف من خلال البحث والقراءة أن الغالبية العظمى من فقهاء الشيعة عارضوا هذه النظرية، ومنهم نائب الإمام الخميني أيام الثورة الإسلامية آية الله حسين علي منتظري الذي كان يدعو للفصل بين الدين والسياسة، وأن تنحصر مهام ولي الفقيه بالمسائل الدينية فقط وليس المسائل الدنيوية!. وحتى حفيد الإمام الخميني، آية الله حسين الخميني عارض بقوة نظرية ولي الفقيه وخَلطِ الدين بالسياسة.. وله قول مشهور في هذا الخصوص: “السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة“.. وهذا الكلام صحيح 100%..

ومن الذين عارضوا نظرية ولاية الفقيه جميع فقهاء الشيعة في النجف الأشرف، ومن أبرزهم : السيد محسن الحكيم ونجله السيد محمد باقر الحكيم، والسيد أبو القاسم الخوئي، والشيرازي. والأحياء منهم مثل: السيد علي السيستاني، والسيد محمد سعيد الحكيم، والشيخ إسحاق فياض، والشيخ بشير النجفي. ومن أبرز المعارضون من فقهاء الشيعة في لبنان من الأموات والأحياء هم، السيد محسن الأمين، وعبدالحسين شرف الدين، والسيد موسى الصدر، والشيخ محمد جواد مغنية، والشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ محمد حسين فضل الله. وهناك الكثيرون جدا من الفقهاء في إيران ممن يعارضون نظرية ولي الفقيه!. فهذه النظرية تكرس الحُكم المطلق قي يد رجُل واحد وطاعته واجبة على الجميع وهذا مناقضٌ لكل القيم الديمقراطية!!.

وللأسف الشديد أن هناك الكثيرون من الشيعة العرب قد رهنوا أنفسهم للولاء لولي الفقيه وعلى طاعته باعتبارهِ يتّسمُ بالعصمة!. وهكذا وضعوا الهوية المذهبية فوق كل هوية عروبية وقومية!. وهؤلاء يُلاقون الكثير من السُنّة العرب الذين وضعوا أيضا الهوية المذهبية والدينية فوق الهوية العروبية والقومية، بل يعتبرون الهوية القومية هوية عنصرية ويرفضونها!. وهكذا نرى الاصطفافات الدينية والمذهبية الخطيرة في المنطقة والتي تهدد مستقبلها ومستقبل شعوبها بشكل غير مسبوق!..

كل أمم الدنيا عادت والتفّتْ حول بعضها بعد نهاية الحرب الباردة على اساس قومي إلا أمة العرب فهناك من أبنائها من هم أكبر أعداء لها ويحاربون الرابط القومي والعروبي بين أبنائها ويريدون استبداله بالرابط الديني والمذهبي، وهذا خطير جدا أن يُقدِم أبناء العروبة على محو هذا الرابط ويكونون رأس حربة في هكذا مشروع لا يؤدي أخيرا إلا إلى ضياع الأمة والهوية!. بل الأخطر أن من رفعوا لواء العروبة على مدى ثمانين عاما يبدون اليوم غير مكترثين بالعروبة ولا بالخطر المحدق بالعروبة في هذا الزمن!. ومن كانوا الأكثر غيرة وخوفا على عروبة الخليج ويؤكدون كل يوم على مصطلح (الخليج العربي) باتوا لا ينزعجون اليوم من أن يتردد أمام مسامعهم مصطلح (الخليج الفارسي)، وباتوا لا يرون في الخليج إلا العائلات الحاكمة، وكأنه لا توجد شعوب عربية قحّة تفخر بعروبتها وانتمائها العروبي!.

لقد عشتُ في دولة الإمارات وأدركتُ بنفسي مدى تمسك الشعب الإماراتي بعروبته وانتمائه العروبي، وأعتقد أن هذه هي مشاعر كافة شعوب الخليج!. فالإنسان لا يمكن أن يهرب من جلده!.

*قد يقول قائلٌ من هنا أو هناك لقد كفَرنا بالعروبة وبالعرب، نتيجة الخلافات والصراعات بين الأنظمة وتآمرها على بعض، ولكنهم ينسون أن العروبة ليست الأنظمة الحاكمة هنا وهناك فهذه كان بعضها من أشدِّ أعداء العروبة حينما رفع لوائها المرحوم جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات، كما أسلفتُ!..

العروبة هي هوية أمة وأوكسجين امّة وتكوين أمة ومشيئة أمة ومصير أمة .. هي الخيط الذي على وَهنهِ ما زال يربط أبناء الأمة كما يربط خيط المسبحة حبات المسبحة وإن ما انقطع الخيط فسوف تفرط كل حباتها وكلٍّ منها يذهب باتجاه وسوف يصعب لمّها بعد ذلك .. ومهما ضعف خيط العروبة فعلينا أن نحافظ عليه بكل قوتنا وقوانا لأن العروبة هي الشعوب وليس الأنظمة، وروابط ومشاعر العروبة لدى الشعوب لا يمكن أن تنقطع مهما انقطعت لدى الحكام الذين لا تعنيهم عروبة ولا تعنيهم شعوبا وإنما تعنيهم عروشهم فقط، ولأجل تلك العروش فهم على استعداد أن يرهنوا أوطانهم وأن يضعونها تحت تصرف كل شياطين الأرض مقابل أن تضمن لهم العروش ..

العروبة حالة وجدانية وعاطفية وثقافية ونفسية، والدول الأوروبية انخرطت في اتحاد أوروبي وهيئات أوروبية (المجلس الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي ) هذا فضلا عن مجلس أوروبا الذي انبثق عنه الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وهذا كان أساس المحكمة الأوروبية، ولكن رغم كل ذلك بقيت كل أمّة أوروبية متمسكة بروابطها القومية وخصائصها القومية!.. بل أن كثيرٍ من الدول تمّت تسميتها على أساس الانتماء القومي فيقولون أرض الألمان (دويتش لاند بالألمانية) وأرض الإنكليز وأرض الآيرلنديين وأرض السكوتلانديين وأرض الهولنديين، وأرض الفنلنديين … وهكذا !..

ولقد تابعنا كم من مئات المليارات دفعتها ألمانيا الغربية كي تعيد دمج ألمانيا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، والدافع هو الرابط القومي.. وكيف عادت كل شعوب الاتحاد السوفييتي السابق للاستقلال على أساس قومي!..

وقرأنا في التاريخ كيف توحدت ايطاليا في القرن التاسع عشر على اساس قومي.. وحينما تفككت الامبراطورية النمساوية المجرية لم تستقِلّ “ترانسلفانيا” التي كانت جزءا من أراضي تلك الامبراطورية، ولكنها عادت وانضمت الى رومانيا على اساس قومي وهذا ما فعلته “سيليسيا” عندما انضمت الى بولونيا …

وما زالت تجربة سكوتلندا للاستقلال على أساس قومي ماثلة أمامنا … ونرى كيف أن الأكراد في المنطقة سواء في العراق أم في سورية أم في تركيا يخوضون صراعات عنيفة من أجل الاستقلال القومي، على حساب تفتيت البُلدان والمنطقة!..

نحنُ كعربٍ موجودون قبل وجود كل الأديان، والدين يمكن تغييره واستبداله بدينٍ آخرٍ ولكن لا يمكن تغيير رابطة الدم وهي الرابطة القومية والعروبية!.. الإيرانيون متمسكون جدا برابطهم القومي، والأتراك متمسكون أكثر برابطهم القومي(الطورانية التركية) ووحدهم العرب من يدعسون على الرابط القومي لصالح الروابط الطائفية والدينية والمذهبية، وهذا يهدد وجود الأمة بأكملها ويمحي هويتها!..

الرسول مُحمدٌ (صلى الله عليه وسلّم) الذي أبلعَ رسالة الإسلام كان فخورا بانتمائه العروبي ولغته العربية، وهو القائل: (( أحبُّ العربية لثلاث لأنني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربية)) .. إذا لم يُنسِهِ الإسلام انتمائه وأصلهِ العربي!..

ويروي الصحابي واثلة بن الأسقع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريشٍ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم )).. وهذا اعتزازٌ بِنسبهِ العربي..