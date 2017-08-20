محمد إبراهيم: حضن النظام الدافئ..عين على (الاستانة) والاطاحة بـ (جنيف)..؟؟

محمد ابراهيم: كلنا شركاء

تتوالى الأحداث وتتسارع وسط هذا الكم الهائل من التشويش الممنهج علاوة على ما تشهده الساحة الدولية من تراشق في التصريحات والتصريحات المضادة التي تتقاطع مع أخبار عن اجتماعات الهيئة العليا للتفاوض مع ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة والتي تهدف الى شرذمة وحدة الصف أمام الاسرة الدولية باستخدام ذريعة وجود معارضات متعددة الرؤوس والمرجعيات، وبالتالي الوصول الى انهاك أي قوى قد تمثل واجهة العمل السياسي والأهلية في تمثيل الشارع السوري بكافة تشكيلاته وأطيافه المعارضة للنظام، بعد هذا الكم من النزيف الذي أنهك سورية والسوريين، وما تمخض عن الاجتماع الذي عقد في الرياض من تصريحات تبقى في باب التصريحات السياسية دون الوضوح في الرؤية لدى منصتي موسكو والقاهرة وإصرار موسكو وسكوت الأمريكان عن محاولات إجراء توسعة أخرى لهيئة المفاوضات في إطار لعبة التوسعات السابقة والتي قد تنتهي للمطالبة بضم “رندة قسيس” وأزلام “حميميم المحتلة” .. الخ.

وتأتي دعوة ديمستورا “الوسيط الدولي” للهيئة العليا للتفاوض من أجل وضع رؤية موحدة للجولة القادمة من المفاوضات المزمع عقدها في جنيف في سلسلتها المتتالية والذي لم يصدر عن الهيئة بعد موقف واضح حيال ذلك، في الوقت الذي تتقاطع فيه مع الاتفاقيات التي أعلن عنها لما سميت بخض التوتر في الجنوب السوري والغوطة وحمص وغيرها وما يصرح عنه الروس وبعض الدول الإقليمية من محاولة تطبيق مبادرة اتفاقيات تخفيض التوتر الذي لم يبدي النظام أو الإيرانيين أدنى التزام بروح تلك الاتفاقيات والتي بقي الكثير من بنودها طي الأدراج ولم يعلن عنه في الوقت الذي تم تغييب الكثير من الجوانب الأكثر من ضرورية لإنجاح أي وقف حقيقي للمجزرة في سورية، والذي كان لابد من تنفيذ تبييض المعتقلات من الموقوفين والمعتقلين بعد آذار/ مارس 2011م والعمل على اظهار حقيقة ومصير المغيبين والذين تم تصفيتهم خلال فترات اعتقالهم لدى أجهزة النظام وميليشياته وأعوانه ومرتزقته على الأرض السورية.

يسعى الروس هنا الى مسارعة الخطى من اجل تقديم دورها، بعد الفشل العسكري في وأد الثورة السورية بقوة سلاح الجو وتقديم أقصى إمكانيات الدعم العسكري واللوجستي لقوات النظام والميليشيات الطائفية العاملة على الأرض السورية ، على أنها قوة فاعلة وقادرة على تغيير المعطيات على الأرض، و وضع حد للنزيف والمجزرة في سورية والتي يعتبرون هم الشركاء فيها في المقام الأول، وذلك في حيلة مكشوفة للالتفاف على جنيف واستحقاقاته تحسباً لما قد يحرج النظام السوري امام المجتمع الدولي، والذي يؤثر من المنظور الروسي على حزمة المكتسبات الاستراتيجية التي جناها الروس من النظام السوري خلال سنوات الازمة، والصراع الذي يقوده الروس لإبعاد الإيرانيين عن الساحة السورية والذي لا يلتقي مع التوجهات الروسية ورؤيتها التي تتمثل في سعي ايران الى تنفيذ برنامج التوسع والتمدد الشيعي في المنطقة بعد نجاحها في ترسيخه في العراق بعد عام 2003م.

وبين هذا وذاك يتصدر المشهد تصريح “أو فقاعة” إعلامية من عودة احد رجالات التشكيلات السياسية التي تدعي تمثيلها للثورة او لقطاعات معينة من السوريين الى حضن ما يسمى بالنظام بعد أن كان فارس المحطات الإعلامية والمنابر وليعود وكأنه كان في مهمة غير نظيفة الى وكره الذي لم يغادره في الأساس الا جسداً، وكذلك التركيز على شهادة وليد البني والتي لفظ فيها كل الموبقات في وجه الجميع وأولهم من تصدروا واجهة التشكيلات السياسية واشبعونا وطنية وثورية وفكر ثوري ليقول أن الكل مأجور وخائن أو عينه على النهب والسرقة واستغلال موقعه الى ابعد مدى علاوة على ارتباط آخرين بجهات إقليمية أخرى، ليكون المشهد في النتيجة حالة من التشكيك في كل شيء والذي يتلاقى مع تطلعات وتوجهات النظام القاتل في بعثرة الأوراق وتقديم الامر وكأنه هو أو لا أحد القادر على إدارة الشأن السوري ولا بديل عنه، وهنا لا نزكي أحداً مما تم تخوينه او الطعن في نزاهته أو حتى الذي لم تطالهم صكوك تخوين البني.

وأما عن تمسك الجربا وآخرون بضرورة الاستمرار في الواجهة من خلال استخدام مختلف الوسائل فهو ليس الا انعكاس لحالة التردي التي تشوب الأفق السياسي للأزمة في إدارة البحث عن حلول وعدم وجود إرادة سياسية دولية لوضع حد لتواصل المجزرة بحق السوريين، ما يستدعي وقفة حقيقية في وجه الذين تحنطوا في مواقعهم وكأنها ارث ورثوه عن آبائهم وأجدادهم في محاكاة لثقافة تأصلت في نفوسهم لحقبة الاستبداد الاسدية على مدار العقود الأربعة السوداء من تاريخ سورية، وكأنهم هم القادرون فقط على تمثيل آلام و وجع السوريين الذين باتوا في مهب ريح التشتت حول العالم، في حين هناك قوى حية ما زالت تحمل الهم السوري ولديها من الرؤية والصوابية في التعاطي مع الازمة بما يتوافق مع ثوابت الثورة السورية وتطلعات شعب ثار من أجل الكرامة ورفض الاستبداد والمضي قدماً من أجل بناء سورية المنشودة ودولة المؤسسات، بعيداً عن الشعارات والمشاريع غير النظيفة التي يحاولون تغليبها على المشهد السوري، من خلال تغليب المصلحة العليا لوطن أثخنوا فيه الجراح بعيداً عن الاهواء والأمراض المستعصية في نفوس هؤلاء، وسعيهم الدؤوب الى اشباع النزوات الدفينة في المناصب وعشق الأضواء.

بناء الأوطان يا سادة لا يتم بالطريقة التي تتمسكون بها في إدارة الأمور والتشبث بالمواقع واللهاث وراء المكاسب الرخيصة، وعلى الجميع الارتقاء الى مستوى قدسية الدم وحق الشعب في مطالبته بالكرامة المهدورة، والعمل على بناء الدولة التي يحلم بها الجميع دون الأحقاد والمشاريع المشبوهة وروح الاقصاء والتسلط على مقادير سورية حتى لتكون المسؤولية والمناصب مهمة ثقيلة يتصدى لها القادرون على الأداء دون الانا المتورمة والوهم في النفوس، وبذلك نبني الوطن الذي سلب منا عقوداً..!!!