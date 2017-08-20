الشركاء الأجانب الجدد في تركيا ثلثهم من السوريين







كلنا شركاء: ترك برس

تجاوز عدد الشركات التي افتتحت بالتعاون مع شركاء أجانب في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2017 ثلاثة آلاف شركة، وبحسب ما ذكر التقرير الصادر عن اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) يوم الجمعة الماضي 11 آب/ اغسطس فإن ثلث تلك الشراكات الأجنبية كانت مع السوريين.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات التي أنشئت مع شراكات أجنبية قد ارتفع في تركيا بنسبة 4.06 بالمئة ليصل إلى 41 ألفًا و494 شركة في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز لهذا العام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن 80 بالمئة من رأس مال تلك الشركات جاء من الشركاء الأجانب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد الشركات المنشأة حديثا في تركيا بنسبة 67.91 بالمئة ليصل إلى 5 آلاف و919 شركة في تموز/ يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

كما بلغ عدد الشركات الجديدة ذات الشراكات الأجنبية التي افتتحت في تركيا في نفس الشهر تموز / يوليو 476 شركة، منها 154 أسست من قبل شركاء سوريين.