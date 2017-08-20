مساعدة أردنيين على إسكان سوريين يخفف معاناتهم ويحفظ كرامتهم

كلنا شركاء: أ ف ب

اضطرت السورية أم ايمان إلى تبديل مكان إقامتها في الأردن مرات عدة إما لعدم توفر المال معها لدفع الايجار أو لعدم عثورها على مسكن لائق، إلى أن استقرت في منزل “واسع ونظيف”، بحسب قولها، يستضيفها فيه مالك عقار أردني.

ومنزل أم إيمان واحد من أكثر من ستة آلاف منزل وافق أردنيون على إسكان لاجئين سوريين فيها بموجب برنامج يشرف عليه المجلس النروجي للاجئين ويقوم على أساس مساعدة مالكي عقارات على إتمام بناء مساكن او إصلاحها مقابل توفير سكن فيها لعائلات سورية لفترة محددة.

وتقول ام ايمان (29 عاما) التي تضع حجابا أخضر وثوبا أسود بينما تجلس في بيتها في قرية حوارة في إربد على بعد نحو89 كلم شمال عمان، لفرانس برس “كنا نضطر للرحيل كل شهرين تقريبا لأسباب مختلفة. المرأة تحب ان يكون بيتها مرتبا ونظيفا وواسعا ومريحا”.

تقطن أم إيمان في المنزل مع زوجها وبناتها إيمان (7 سنوات) وحرية (5 سنوات) وراما (3 سنوات) وسيراز (اقل من عام)، إضافة الى شقيقة زوجها وأبنائها.

ويقول زوجها محمد غزال “وضعنا كان بائسا جدا. كنت أضطر لدفع 100 الى 150 دينارا (بين 140 الى 210 دولارات) شهريا للإيجار”.

ويضيف إن تلك المنازل “منها ما كان غير صحي وبعضها ضيق أو آيل للسقوط، وسقط بالفعل جزء من سقف أحدها علينا. عانينا الى أن وفر لنا المجلس النروجي هذا البيت”.

ويشمل البرنامج تأمين سكن لنحو 25 ألف سوري إما مجانا وأما بإيجار شهري بسيط. ويهدف الى مساعدة السوريين الهاربين من النزاع في بلدهم في ظل ارتفاع اسعار الايجارات في الأردن ثلاثة اضعاف تقريبا عما كانت عليه قبل الازمة السورية.

وتقول آية (7 اعوام)، وهي ابنة شقيقة غزال، وقد ارتدت فستانا أبيض مرقطا وضمت شعرها بطوق رفيع، “انا سعيدة جدا في هذا البيت، فهو اوسع وأجمل من السكن السابق، ولدي هنا اصدقاء سوريون كثر”.

قدمت آية مع والدتها وشقيقها كرم (5 سنوات) وشقيقتها مايا (3 سنوات) التي لم تفارق حضن أمها من درعا (جنوب سوريا) عام 2012.

وتؤكد الوالدة نجلاء (34 عاما) ان “وضعنا كان سيئا جدا. فزوجي لا يعمل، ولم يكن من السهل علينا تأمين ايجار المنزل”.

وتضيف “هنا وجدنا راحة نفسية. فالبيت جديد وواسع ونظيف، والأهم اننا لا نحمل هم الايجار”.

أقامت عائلة غزال مؤقتا في مخيم في الرمثا (شمال الأردن) لمدة أسابيع بعد وصولها عام 2012، ثم خرجت منه لتستأجر منازل تركتها مرات عدة بسبب سوء أوضاعها.

ويقيم في الاردن نحو 650 الف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات إن عدد السوريين في المملكة يتجاوز 1,3 مليون يعيش 80% منهم خارج المخيمات في مدن وقرى أردنية.

ويقول غزال “كنا امام خيارين إما العودة الى مخيم او الى سوريا. الى ان جاء الفرج عبر هذا المشروع”.

يقع البيت ضمن مبنى بمنطقة سكنية قرب شارع عام وله نوافذ كبيرة ومداخل عدة، وحوله اشجار تحيط بالمبنى المؤلف من ثماني شقق في كل منها غرفتا نوم ومطبخ وحمام وصالة وغرفة جلوس.

وتسكن عائلة غزال البيت بموجب عقد إيجار (مجاني) ينتهي في آذار/مارس 2018، بناء على اتفاق المجلس مع صاحب العقار.

ويقول صاحب العقار مصطفى شطناوي (67 عاما)، وهو مهندس اردني متقاعد لديه تسعة أولاد ويقطن في اربد في مبنى آخر غير الذي أجر شققه لعائلات سورية، ان “البرنامج يساعد الطرفين”.

ويضيف “تواصلت مع المجلس النروجي منذ عامين. وفي شهر تشرين الاول/أكتوبر 2016، أتممت بناء الشقق وأسكنت عائلات سورية بالاتفاق مع المجلس”.

ويوضح شطناوي أن “البرنامج ساعدني بنحو 25% من الكلفة الاجمالية للبناء، وهو أمر جيد نسبيا سهل علي إنجاز المشروع”.

وينفذ المجلس النروجي البرنامج في نحو 140 قرية ومنطقة في شمال الأردن في كل من إربد وجرش وعجلون والمفرق. ويوفر الى جانب السكن، فرص عمل يومية لعمال بناء في مناطق يعاني شبابها ندرة فرص العمل وكلفة عالية للبناء او الايجار.

– حفظ كرامة السوريين ومساعدة المجتمع المضيف –

ويقول مدير المشروع في المجلس النروجي رودريغو ميلو لفرانس برس ان المشروع “يشجع الطرفين على التفاعل الايجابي”.

ويضيف “هدفنا حفظ كرامة السوريين ايضا. (…) تبعا لوضعهم، نقدم الدعم لهم، إذ تحظى الأسر الأكثر ضعفا بإيجار مجاني”.

ويرصد المجلس للمشروع الذي بدأ عام 2014 ما بين 3 الى 5 ملايين دولار سنويا.

ويتلقى المجلس ومنظمات إنسانية أخرى في الاردن الدعم من الامم المتحدة ودول مانحة لتقديم العون للاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ويؤكد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الاردن محمد حواري ان “أكثر من 80% من اللاجئين السوريين في الاردن تحت خط الفقر وهذا تحد كبير بحد ذاته”.