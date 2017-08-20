قتلى مدنيون بغاراتٍ للنظام والمساعدات الأممية تدخل ريف حمص







رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى أربعة مدنيين على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين مساء السبت، جراء غاراتٍ جوية وقصفٍ مدفعيٍّ استهدف ريف حمص الشمالي بالتزامن مع دخول مساعدات أممية للمنطقة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن طيران النظام الحربي استهدف الأحياء السكنية في مدينتي كفرلاها وتلدو في سهل الحولة وبلدة عقرب المجاورة متسبباً بمقتل شخصين قبل أن يرتقي آخران متأثرين بجراحهما.

ونقل مراسلنا عن الدفاع المدني في المنطقة أنه انتشل 11 جريحاً من تحت الأنقاض ونُقلوا إلى النقاط الطبية القريبة لتلقي العلاج.

وقال ناشطو مركز حمص الإعلامي إن القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام طال كلاً من منطقة الحولة ومدينة تلبيسة وبلدة الغنطو وقرى الزعفرانة وكيسين وغرناطة وبرج قاعي وديرفول.

في المقابل، ردت كتائب الثوار على قصف المدنيين باستهداف تجمعات قوات النظام غرب الحولة بالرشاشات الثقيلة، واستهدفت أيضاً حي الزهراء الموالي للنظام غربي مدينة حمص، بحسب المركز.

وجاء هذا التصعيد بعيد دخول قافلة مساعداتٍ أممية مكونة من 30 شاحنة تحوي مواد غذائية، ومساعدات طبية، برفقة وفد من الهلال الأحمر، إلى مدينة تلبيسة بعد اجتيازها حاجز “تيرمعلة”.

ونقل ناشطون عن الهلال الأحمر أن المساعدات ستوزع على الأهالي في تلبيسة وهي من ضمن برنامج مساعدات الأمم المتحدة ولا علاقة لها باتفاق “خفض التصعيد” الموقع مع الروس.