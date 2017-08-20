سوريون في أمستردام يذكّرون بمجزرة الكيماوي







كلنا شركاء: جيرون

نظمت اللجنة السورية لدعم الثورة اعتصامًا، ضم عشرات الناشطين السوريين والمتضامنين من الأجانب في العاصمة الهولندية أمستردام؛ وذلك إحياءً لذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري، في غوطة دمشق في آب/ أغسطس، قبل ثلاث سنوات.

وقالت عضوة اللجنة السورية لدعم الثورة جينا شعشاعة لـ (جيرون): “الهدف من الاعتصام، هو تذكير العالم بمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد، وذهب ضحيتها الآلاف في غوطة دمشق بينهم المئات من الأطفال”، وطالبت المجتمع الدولي بـ “التحرك لفتح تحقيق بالمجزرة يُنصف الضحايا، ويُحاسب المجرمين، خاصة بعد أن صدرت عدة تقارير دولية تثبت حصول الجريمة، كما نطالب بإنصاف الضحايا”.

يشار إلى أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) كانت قد أكدت، في تقرير سابق لها، أن كميات كبيرة من غاز السارين حملتها صواريخ، يوجد منها فقط لدى جيش النظام السوري، هي من تسببت بسقوط مئات الضحايا خنقًا في الغوطة الشرقية، في آب/ أغسطس عام 2013. س. أ.