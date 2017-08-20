هل تستعد روسيا بتدريبات قواتها لحرب قادمة؟

كلنا شركاء: الجزيرة

تواظب وزارة الدفاع الروسية بشكل منتظم على إجراء تدريبات لقواتها البرية والجوية والبحرية وفحص جاهزيتها القتالية في مختلف المناطق والأقاليم. ورغم أن ذلك أصبح أمرا معتادا للقوات الروسية في السنوات الأخيرة فإن بعض هذه التدريبات تثير تساؤلات كثيرة من حيث توقيتها.

وتتزامن هذه التدريبات العسكرية الروسية مع تطورات دولية حساسة كالتصعيد في شبه الجزيرة الكورية، وتنامي الحديث عن إمكانية اندلاع حرب في المنطقة، إضافة إلى اقتراب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنشآته من حدود روسيا وزيادة أنشطته العسكرية في المنطقة، زد على ذلك استمرار واشنطن بتطوير منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية، ما ترى فيه موسكو تهديدا لأمنها القومي.

هذه التطورات دفعت الكثيرين إلى التساؤل عما تستعد له القوات الروسية التي باتت تعزز حضورها العسكري في كل المناطق دون استثناء من ضمنها القطب الشمالي، وتعمل على تطوير ونشر أنظمتها الصاروخية والدفاعية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الروسي وتحافظ على تزويد جيشها بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية.

من بين هذه التدريبات المفاجئة في الآونة الأخيرة كان رفع حالة التأهب القصوى في صفوف قوات أسطول بحر قزوين لفحص جاهزية قواته، وهو الأسطول الذي شاركت سفنه عام 2015 في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الروسية في سوريا، حيث استهدفت سفن الأسطول مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية بصواريخ مجنحة من طراز “كاليبر”.

احتمال حرب

ويرى خبراء عسكريون أن التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية تندرج ضمن الاستعداد لخوض حرب ما أو ردع عدوان محتمل عليها في ظل التصعيد العسكري بالعالم، ويقول الباحث في القضايا الجيوسياسية والدكتور في العلوم العسكرية كونستانتين سيفكوف إن خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة أصبح حقيقيا، وإن جميع الدول الرائدة في العالم، بما فيها روسيا، تستعد للمشاركة في هذه الحرب.

ويضيف سيفكوف أنه إذا كانت هذه الحرب المتوقعة ستكون موجهة ضد روسيا فلا بد لها من أن تكون الأخيرة مستعدة لها، والدليل على ذلك، حسب قوله، هو أن الهدف الأساسي من تدريبات أسطول بحر قزوين الأخيرة هو تعزيز قدرات الأسطول في صد أي هجوم جوي محتمل باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.