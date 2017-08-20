روسيا: حجم التبادل التجاري يتطور مع النظام السوري

كلنا شركاء: وكالة سبوتنيك

أبدى رئيس الوفد الصناعي الروسي الكسندر فيكتوروفيتش ابونوف، استعداد بلاده لتعميق وتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة في حكومة النظام وتقديم كل ما يلزم لدفع قطاع الزراعة في البلاد.

وقال ابونوف خلال لقائه وزير الزراعة في حكومة النظام أحمد القادري: اعتقد أن حجم التبادل التجاري بين سوريا وروسيا يتطور في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والتكنولوجيا الزراعية والآن تم تأسيس البيت التجاري السوري.

وتابع: نحن نتصور إننا قادرون على تفعيل هذا العمل بشكل جيد من أجل تحقيق التطور بأسرع مدة ممكنة.

وأكد القادري أهمية زيارة الوفد الروسي لسوريا في هذه المرحلة من التعافي وبالتزامن مع انطلاقة الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي، منوهاً أن لدى وزارة الزراعة رغبة كبيرة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية.

وأضاف القادري أن لدى الوزارة برنامجاً عن إنتاج المحاصيل الزراعية والكميات المتاحة للتصدير، ويتطلع لأن يكون هناك تعارف مع الشركات الروسية في فترة إعادة الإعمار.