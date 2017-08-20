(جيش الإسلام) يعلن وقف عملياته ضد (فيلق الرحمن)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام وقف عملياته العسكرية ضد فليق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، معرباً عن أمله بأن يفي الأخير باتفاقية “خفض التوتر”، وبخاصةً البند الخاص بقتال هيئة تحرير الشام.

وقالت قيادة جيش الإسلام في بيانٍ لها مساء أمس السبت إنها استجابت لدعوات المصلحين محاولةً إنها الحالة المتردية التي عاشتها الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية، متهمة الفيلق في الوقت نفسه بـ “الإيغال بدعم فلول جبهة النصرة وإصراره على متابعة التحالف معهم، وتسلطه على المؤسسات المدنية واستخدامه لأسمائها وأختامها لمآربهـ وتصدره واجهة العمل المدني في القطاع الأوسط من الغوطة”.

وتابع البيان “إننا في جيش الإسلام نعلن وقف العمليات العسكرية ضد التحالف (الفيلق وتحرير الشام) الذي نأمل أنه قد تفكك باستثناء صد الهجمات على مواقعنا في حال حصولها”.

وأعربت قيادة جيش الإسلام عن أملها بالتزام فيلق الرحمن بالوفاء بالتزاماته المترتبة عليه سابقاً، والتي تعهد بها مؤخراً وأن ينهي “ما تبقى من فلول النصرة الموجودة في قطاعها”.