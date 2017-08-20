مجهولون يغتالون عائداً إلى (حضن الأمن العسكري)

إياس العمر: كلنا شركاء

اغتال مجهولون مساء أمسٍ السبت (19 آب/أغسطس) أحد عناصر فرع الأمن العسكري في بلدة (محجة) شمال درعا، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن مصالحة البلدة من قبل قوات النظام نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

الناشط محمد الحريري قال لـ “كلنا شركاء” إن مجهولين أقدموا على اغتيال (معاذ الشحمة) وسط بلدة (محجة) بإطلاق النار المباشر عليه مما أدى لمقتله على الفور.

وأضاف أن الشحمة كان أحد عناصر كتائب الثوار في البلدة، ولكن عقب اتفاق المصالحة الموقع نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي تطوع لدى فرع الأمن العسكري في درعا.

وأشار الحريري إلى أن القتيل متهم من قبل الثوار والأهالي بالتعامل مع النظام ورفع التقارير الدورية لفرع الأمن العسكري، وبأن حالة من التخوف أصابت الأهالي عقب مقتله ولاسيّما التخوف من ردة فعل قوات النظام التي كانت قد حاصرت البلدة لمدة ستة أشهر متواصلة قبل الإعلان عن المصالحة التي أنهت الحصار وسمحت بإدخال السلع والمواد الغذائية اليها.