52 قتيلاً من مدنيي الرقة خلال 48 ساعة

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 52 مدنياً على الأقل، وأصيب أكثر من 60 آخرين من قاطني مدينة الرقة جراء الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي والقصف المدفعي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وقال ناشطو حملة الرقة تذبح بصمت إن طيران التحالف الدولي نفذ 64 غارة جوية على مدينة الرقة خلال يومي الجمعة والسبت، بالتزامن مع محاولات (قسد) للتقدم في أحيائها.

وأشار المصدر إلى أنهم أحصوا مقتل 46 مدنياً خلال اليومين الماضيين بالإضافة إلى إصابة 60 آخرين في ذات الفترة، مشيراً أن من بين الضحايا أطفال ونساء.

وأعلن ناشطو الحملة في وقت لاحق أمس مقتل خمسة أشخاصٍ من عائلة واحدة بينهم ثلاث نساء إحداهن امرأة مسنة هي أم القتلى الأربعة الآخرين، وكذلك شاب يدعى “عمر الكفري”، ليرتفع عدد القتلى الموثقين إلى 52 قتيلاً خلال 48 ساعة.

ويعيش من تبقى من أهالي المدينة تحت قصف عنيف لا يميز بين مدني وعسكري، وحصار يحرمهم من أبسط متطلبات الحياة كالغذاء والدواء، بعد أكثر من شهرين على بدء معركة السيطرة عليها، بحسب الحملة.

وكانت حملة “الرقة تذبح بصمت” وثقت وقوع 946 قتيلاً من أبناء الرقة منذ بدء المعركة، فضلاً عن وجود نحو 30 ألف محاصر، وفرار أكثر من 450 ألف نازح.