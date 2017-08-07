الرئيس المشترك لـ (مقاطعة الحسكة): معظم اللاجئين في أوربا خونة ومرتزقة

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قال حميدي دهام الجربا الرئيس المشترك للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في الحسكة، إن الذين تركوا ديارهم طوعاً من الوطن “خونة بكل المقاييس”.

جاء ذلك في كلمة له خلال وضعه قبل أيام حجر الأساس للبيت الأيزيدي في بلدة القحطانية بريف الحسكة، وقال فيها “هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأوطانهم غير مغصوبين، الأيزيدي غصباً ذهب، خاف من الإبادة وذهب، أيضاً المسيحي فيه شيء من الخوف”.

واستدرك الجربا بأن غير هؤلاء ممن خرجوا من الوطن الذي يحتاجهم فهو “خائن بكل المقاييس قولاً واحداً”، وتابع متسائلاً “نحن أصحاب وطن أم مستأجرين في هذا الوطن، من كان صاحب وطن فعليه أن يثبت حتى يقطع رأسه ألف مرة”.

واعتبر الرئيس المشترك لمقاطعة الجزيرة أن الآلاف ممن غادروا إلى أوربا ذهبوا كـ “مرتزقة” وليسوا لاجئين، مضيفاً “هم هاربين بالمعنى الحقيقي”.