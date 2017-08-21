10 ميزات خفية في Gmail يجهلها كثيرون

إلغاء الرسائل

يمكنك جيميل من إلغاء إرسال رسائل قمت بإرسالها بالفعل. انتقل إلى الإعدادات وحدد خيار “تمكين التراجع عن الإرسال”. يمكنك الاختيار بين 5 و10 و20 و30 ثانية للإلغاء.

النجوم الملونة

تمكنك هذه الميزة من تلوين الرسائل بنجوم ذات أولن مختلفة. في قائمة الإعدادات، انتقل إلى قسم “نجوم” واختيار اللون الذي تريد استخدامه مع رسائل معينة، فالأمر يبدو أكثر من متعة بصرية.

استخدم الاختصارات

يمكنك الاستغناء عن الماوس للتنقل في جيميل. اذهب إلى قائمة “اختصارات” في الإعدادات وسوف تأخذك إلى صفحة تحتوي كل الاختصارات باستخدام لوحة المفاتيح. من بينها (Ctrl+n) لفتح رسالة جديدة، و(Ctrl+enter) لإرسال، و(Ctrl+r) للرد على الجميع.

إخفاء الفئات

يصنف جيميل عادة الرسائل ضمن فئات (الرئيسية والاجتماعية والعروض الترويجية)، ومع ذلك يمكنك إخفاء الفئات، التي لا تحتاج إليها من خلال إعدادات عبر النقر على علامة التبويب.

البحث

قد يبدو شريط البحث في جيميل بسيطا، إلا أنه بالنقر على السهم للأسفل سيتم تحميل مجموعة من الخيارات الإضافية، التي ستجعل فرز الرسائل أسهل وأسرع.

إضافة حسابات

إذا كان لديم أكثر من إيميل فإن جيميل يمكنك من إدارتها من مكان واحد. كل ما عليك الذهاب إلى “القائمة” والنقر على السهم لأسفل واختيار الحساب الذي تريد إضافته.

الردود الذكية

يمكنك جيميل من الرد على الرسائل بسرعة عن طريق تحديد أحد خيارات “الرد الذكي” الثلاثة، التي يقدمها. ويستخدم جيميل تكنولوجيا “التعلم الآلي” لصياغتها.

وضعية “الصامت”

مثل المحادثات الجماعية على واتساب، يمكن أن تكون الرسائل على البريد الإلكتروني مزعج. لكن لحسن الحظ، يمكنك جيميل من “كتم الصوت” لها. افتح الرسالة، وأنقر على زر “تجاهل” أعلى اليمين.

حظر الرسائل

يمكنك جيميك من حظر مستخدمي الإيميلات المزعجة، وذلك عن طريق فتح البريد الإلكتروني تلقينهم منه، والنقر على السهم بجوار زر الرد (في الجانب العلوي الأيسر من الرسالة) وتحديد حظر.

صندوق الوارد

إذا كنت شخصا فضوليا، فمن المفيد تجربة تطبيق “البريد الوارد” من غوغل بواسطة جميل. ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الاطلاع على الرسائل الواردة، لكنه لا يحمل كل الميزات السابقة.