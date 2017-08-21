منير الربيع: هذه أهداف (حزب الله) من معركة الجرود

منير الربيع: المدن
قبيل ساعات من إعلان الجيش اللبناني معركة فجر الجرود، وإطلاقها بريّاً ضد تنظيم داعش، كان حزب الله والجيش السوري قد بدآ معركة عسكرية ضد التنظيم من الجهة السورية، وتحديداً من جهة بلدة الجريجير السورية. مساء الجمعة، استهدف الحزب بعض مواقع التنظيم في الجرود القلمونية، حيث تمكن من تدمير تحصينات داعش في مرتفع قرنة الشلوبي. ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوفهم في غارات جوية عنيفة استهدفت تجمعات ونقاط التنظيم في المرتفع، إضافة إلى معبر ميرا، معبر فيخا، معبر مرطبيا ومنطقة الزمراني في جرود قارة والجراجير في القلمون الغربي.
وتؤكد مصادر مطّلعة أن الحزب تمكّن من تدمير إحدى غرف العمليات الرئيسية التي يعتمد عليها التنظيم في إدارة عملياته ومعاركه. وتزامناً مع إعلان الجيش إطلاق معركة فجر الجرود، أعلن الحزب والجيش السوري إطلاق معركة وإن عدتم عدنا. وتفيد المصادر بإن الحزب والجيش السوري لا يريدان التعمّق في اتجاه الأراضي اللبنانية. بل ستقتصر عملياتهم على الداخل السوري، بالإضافة إلى تضييق الخناق على مسلحي التنظيم من الجهة السورية، على قاعدة أن الهدف من معركتهم سوري وخارج الأراضي اللبنانية. فيما الجيش يعمل على مساحة ١٢٠ كليومتراً يسيطر عليها التنظيم في الأراضي اللبنانية.
وتشير المصادر إلى أن لدى الحزب أهدافاً رئيسية من هذه المعركة، وهي تتوزع على محورين، الأول من الجهة السورية بالتعاون مع الجيش السوري، الهدف منها إقفال المعابر والسيطرة على النقاط الست التي تمتد ما بين الزمراني ومرطبيه وميرا وصولاً إلى أطراف جرود قارة الشمالية. وهذه تعتبر معابر رئيسية وحيوية كان يستخدمها التنظيم للانتقال من الجرود إلى الداخل السوري، وبالعكس. مع الإشارة إلى أن هذه المعابر الأساسية التي تدفقت عبرها جموع عناصر التنظيم إلى القلمون الغربي والجرود اللبنانية في العام 2014.
أما المحور الثاني، بالنسبة إلى الحزب، فهو من ناحية النعيمات. والهدف منه كشف تحركات العناصر الارهابية وإقفال مجال التحرك والتضيق عليهم من دون التقدم الميداني في العمق باتجاه جرود القاع. وبفعل هذه المعركة، تفيد مصادر ميدانية في حزب الله بأنه تمت السيطرة على شعبة المحبس الأولى، حرف وادي الدب، شعبة يونس وحرف الحشيشات وقرنة الحشيشات. وهذه كلها تلال ومواقع متداخلة بين الأراضي اللبنانية والسورية، ومن شأنها أن تعزز تقدّم الجيش اللبناني شرقاً نحو العديد من المراكز والمواقع، ومن دون السيطرة على تلك النقاط المذكور، فإن التنظيم سيكون قادراً على استهداف قوات الجيش المتقدمة نحو الشرق.
ولا شك في أن الهدف الرئيسي لهذه المعركة التي يشنّها الحزب، هو الايحاء بأنه شريك أساسي للجيش اللبناني في هذه المعركة، وهذا أمر حتمي من الناحية الميدانية بالنسبة إلى الحزب، لأنه لا يمكن خوض الجيش هذه المعركة من دون توفير سند له من الجهة السورية، يضيّق الخناق على التنظيم، ويقوض حركته، رغم الإصرار على عدم إعلان حصول تنسيق بين الجيش والحزب أو الجيش السوري. وذلك لأسباب سياسية وغير سياسية، فيما يعتبر الحزب أن التنسيق موجود وقائم، بشكل كامل وشبه يومي.
وفيما يؤكد الحزب أن التنسيق موجود وقائم ولكن غير معلن، لا شك في أن لذلك تداعيات ونتائج أو مفاعيل سياسية، قد تظهر في مرحلة ما بعد انتهاء المعركة، وخروج التنظيم من تلك المنطقة. وأولى هذه المفاعيل هي تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وثانيها تثبيت فعالية الجيش السوري لحماية الأراضي اللبنانية.
أما الانعكاس السياسي للمعركة على الداخل اللبناني، فتشير مصادر قريبة من الحزب إلى أن الانعكاس الوحيد هو توحد لبنان ضد الإرهاب، ولن يكون هناك أي استثمار للنتائج التي يحققها الحزب في سوريا على الداخل اللبناني. أما على الداخل السوري فلن يكون هناك أي مفاعيل سياسية للمعركة، غير تعزيز حزام الأمان حول المناطق. بالتالي، هو ارتياح ميداني لا أكثر، لأن الأساس للوضع السوري هو اجتماعات آستانة. وهذه لا تغيّر فيها كثيراً معارك الجرود.
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