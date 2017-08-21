منير الربيع: هذه أهداف (حزب الله) من معركة الجرود

منير الربيع: المدن

قبيل ساعات من إعلان الجيش اللبناني معركة فجر الجرود، وإطلاقها بريّاً ضد تنظيم داعش، كان حزب الله والجيش السوري قد بدآ معركة عسكرية ضد التنظيم من الجهة السورية، وتحديداً من جهة بلدة الجريجير السورية. مساء الجمعة، استهدف الحزب بعض مواقع التنظيم في الجرود القلمونية، حيث تمكن من تدمير تحصينات داعش في مرتفع قرنة الشلوبي. ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوفهم في غارات جوية عنيفة استهدفت تجمعات ونقاط التنظيم في المرتفع، إضافة إلى معبر ميرا، معبر فيخا، معبر مرطبيا ومنطقة الزمراني في جرود قارة والجراجير في القلمون الغربي.

وتؤكد مصادر مطّلعة أن الحزب تمكّن من تدمير إحدى غرف العمليات الرئيسية التي يعتمد عليها التنظيم في إدارة عملياته ومعاركه. وتزامناً مع إعلان الجيش إطلاق معركة فجر الجرود، أعلن الحزب والجيش السوري إطلاق معركة وإن عدتم عدنا. وتفيد المصادر بإن الحزب والجيش السوري لا يريدان التعمّق في اتجاه الأراضي اللبنانية. بل ستقتصر عملياتهم على الداخل السوري، بالإضافة إلى تضييق الخناق على مسلحي التنظيم من الجهة السورية، على قاعدة أن الهدف من معركتهم سوري وخارج الأراضي اللبنانية. فيما الجيش يعمل على مساحة ١٢٠ كليومتراً يسيطر عليها التنظيم في الأراضي اللبنانية.

وتشير المصادر إلى أن لدى الحزب أهدافاً رئيسية من هذه المعركة، وهي تتوزع على محورين، الأول من الجهة السورية بالتعاون مع الجيش السوري، الهدف منها إقفال المعابر والسيطرة على النقاط الست التي تمتد ما بين الزمراني ومرطبيه وميرا وصولاً إلى أطراف جرود قارة الشمالية. وهذه تعتبر معابر رئيسية وحيوية كان يستخدمها التنظيم للانتقال من الجرود إلى الداخل السوري، وبالعكس. مع الإشارة إلى أن هذه المعابر الأساسية التي تدفقت عبرها جموع عناصر التنظيم إلى القلمون الغربي والجرود اللبنانية في العام 2014.