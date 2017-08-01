جورج قرداحي يظهر في دمشق.. ويتحدث بلسان النظام

كلنا شركاء: عمر النجار- عربي21

ظهر الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي في العاصمة السورية دمشق، وتحدث بلسان النظام السوري.

وفي تصريحات لقناة “الإخبارية السورية”، ردّد قرداحي عبارات يكررها مسؤولو النظام، مثل “سوريا انتصرت، وبدأت بالتعافي”.

وقال الأسد خلال حضوره إلى معرض سوريا الدولي إن فكرة إقامة المعرض جاءت كرسالة من دمشق إلى جميع دول العالم، محتفيا بمشاركة نحو 43 دولة في المعرض، عدد منها بشكل غير رسمي.

وتابع: “التضحيات التي قدمتها سوريا وشبابها وجيشها أثمرت، وهذه الرسالة جميلة ومعبرة”.

وأضاف أن “المؤامرة على سوريا تكسرت، وكنت قلت منذ ست سنوات إن هذه المؤامرة ستتكسر على أبواب دمشق”.

وفي نهاية حديثه، شكر جورج قرداحي “حلفاء” سوريا، قائلا إنهم يتقاسمون الانتصارات مع النظام، ويدافعون عن فلسطين ولبنان والعروبة.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين اللبنانيين شاركوا في معرض دمشق الدولي، وجميعهم من المحسوبين على حزب الله.