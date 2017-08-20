قتلى وجرحى على باب معرض دمشق الدولي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى أربعة أشخاصٍ على الأقل، وأصيب نحو 10 آخرين، من زوار معرض دمشق الدولي قرب العاصمة، جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر ظهر اليوم الأحد، أمام بوابة المعرض.

وقال ناشطون إن قذيفة صاروخية سقطت على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي مسببة سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.

واتهمت وسائل إعلام النظام كتائب الثوار في الغوطة الشرقية بالوقوف وراء الحادثة، إلا أن أياً من فصائل المنطقة لم تعلن مسؤوليتها.

وكانت فعاليات معرض دمشق انطلقت يوم الخميس الماضي بمشاركة عدة دول على رأسها روسيا وإيران مترافقةً مع حملة إعلامية ضخمة أطلقها النظام منذ أشهر، واعتبر أن نجاحه في تنظيم المعرض “انتصاراً” له في حربه التي يخوضها ضد الشعب السوري.